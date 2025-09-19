Murió Yaco Monti, actor y referente de la canción melódica, a los 80 años

El recordado músico y actor Yaco Monti, un referente de la canción melódica y el folclore cuyano, murió ayer por la tarde en Buenos Aires tras batallar con una dura enfermedad. Oriundo de Villa Mercedes, San Luis, su salto a la fama a nivel nacional fue de la mano del tema “Siempre te recordaré“. Tenía 80 años y se había retirado de los escenarios hace más de una década.

“Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”, informó Jonathan, uno de sus tres hijos.

“Viejo querido, te vas de gira y me dejás el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido. Gracias por tanta belleza estos años a tu lado. Te amo”, expresó por su parte Facundo, su hijo del medio, que también siguió sus pasos en la música. Según detalló en sus historias de Instagram, la despedida del artista será este viernes, de 12 a 22, en el barrio de Belgrano.

El artista Yaco Monti murió este jueves a los 80 años

El mensaje de despedida que le dedicó su hijo Facundo, también músico

Nacido el 18 de diciembre de 1944 como Julio César Eugenio, Yaco Monti [cuyo mote artístico está inspirado en un nombre que leyó en la Biblia y el apellido de su madre] se formó en el Colegio Militar y aprendió de su padre a tocar la guitarra cuando todavía era un niño. Estudió en la V Brigada Aérea y se graduó como electricista de aviación antes de iniciar su carrera musical.

Instalado en Buenos Aires, el destino le jugó una buena pasada para lanzar su carrera musical. “Yo estaba trabajando en Palermo con un tío, en Bonpland y Charcas, lo ayudaba en una fiambrería. Iba a una cantina enfrente que se llamaba La taberna de Julio, y de vez en cuando me hacían cantar. Un día, un señor me escuchó y me preguntó si el tema era mío, y me dijo que me presentara en Uruguay porque había un concurso que podía ganar. La cuestión es que me metí en un barco, llegué a Montevideo, gané y cuando volví estaba Pipo Mancera esperándome”, recordó en una entrevista por Radio Nacional.

Además de “Siempre te recordaré”, algunas de las canciones más populares del artista son “Volveré a San Luis”, “Amor desesperado”, “Un dolor de adiós” y “Lo que te queda”. En su faceta actoral, se lo vio en la pantalla grande en películas como Escala musical (1966) y Escándalo en la familia (1967), donde compartió pantalla con Niní Marshall.​ Como compositor, escribió para Leonardo Favio, Los Pulpos, Los Galos y la mexicana Imelda Miller.