Cantando 2020: Moria Casán le contestó a Nacha Guevara, tras su enojo

Moria Casán, de regresó a la pantalla chica con polémica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 15:31

Arrancó el programa Cantando 2020 y ya surgieron los primeras polémicas y peleas. Como en cada proyecto nuevo, durante la primera semana y hasta que se afiance la dinámica del ciclo, se van haciendo cambios, ajustes y modificaciones para lograr el mejor resultado al aire. Fue en ese contexto que la producción del certamen decidió cambiar el lugar del jurado en el estudio -antes estaba de frente a los participantes, ahora de costado- lo cual generó un fuerte enojo en Nacha Guevara.

"Fue para mejorar los planos. Es por una cuestión de orden, de luces, de cámaras, pero Nacha estaba poseída", indicó Ángel De Brito sobre la clara incomodidad de la artista en el programa de anoche. Mientras a cada rato repetía "ni los veo, ni los oigo" o explicaba que no iba a poder votar de manera objetiva porque para ver a los participantes debía salir de su "área de seguridad", algunas versiones aseguraron que la artista le pidió a la producción cambiarse al lugar de Moria Casán.

Lejos de desmentir estos rumores, Casán habló con Los ángeles de la mañana y expresó: "No tengo la menor duda, pero a mí me dijeron que tengo el voto secreto y voy última. La gente de producción decidió eso, si está enojada es un problema de ella". En cuanto a cómo está la relación entre ellas por estos días (ya que se nota su incomodidad cuando Guevara cobra demasiado protagonismo), reveló: "Estamos bien. A Nacha la tienen como la rigurosa, como la maestra ciruela y ella alimenta su personaje con eso".

Sin embargo, enseguida demostró su enojo y malestar no sólo con su compañera sino con Pepito Cibrián: "Ayer me dormí un poco con la devolución de Nacha y de Pepe (...), no me duermo porque son dos talentosos, pero después no me queda tiempo para hablar".