Nacho Goano se metió en la polémica entre Eduardo De la Puente y Mario Pergolini: “Eran casi pares”

Tras las duras declaraciones de Eduardo de la Puente contra Mario Pergolini en el podcast Quemar un patrullero, del periodista Gustavo Olmedo, Nacho Goano –exintegrante del recordado Caiga Quien Caiga (CQC)- opinó sobre esa disputa.

Tras contar cómo era la relación entre ambos conductores por aquellas épocas, el periodista aseguró no haberse sentido defraudado por Pergolini, aunque sí reconoció haberse enojado cuando tuvo que irse de la FM Rock&Pop.

“Yo los conocí como casi pares, agarré todo el período donde ellos dos crecen en Cuál es y en CQC”, recordó Nacho Goano en una nota con Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Y enseguida advirtió que, por aquel entonces, los celos se daban más entre los noteros que entre el trío conductor, compuesto por De La puente, Pergolini y Juan Di Natale . “Había puchereo entre los noteros pero era lógico. Cuando Andy (Kusnetzoff) se destaca, hay un momento donde se transforma en el as de espada de los noteros, como Juan también en su momento y Daniel [Malnatti] en otro”, relató.

Tras asegurar que las declaraciones de Eduardo de la Puente no lo sorprendieron, el periodista expresó: “No sé si Eduardo habla con una herida abierta. En una de esas habla de una cicatriz. Yo lo advertí también molesto y sé que está molesto. El programa que hace con Juan en Rock&Pop se llama No vuelvas; un nombre dedicado a Mario ”.

Mientras aclara que él no tiene bronca con Mario Pergolini en la actualidad ni tampoco se sintió defraudado, Goano reconoció haberse enojado cuando tuvo que irse de Cuál es porque “la situación no daba”. Respecto al enojo de Di Natale; el otro co-conductor de ambos ciclos, opinó: “Juan entiendo que por alguna cuestión de Caiga y algunos roces surgidos de cuando Mario dirigió Rock&Pop y Juan tenía su programa allí”, remató sin dar más detalles.

Nacho Goano afirmó que a diferencia de Eduardo de la Puente, él no no se sintió "defraudado" por Pergolini

Eduardo De la Puente vs Mario Pegolini

Examigos es lo mínimo que hoy se puede decir sobre Eduardo De la Puente y Mario Pergolini, quienes durante años compartieron la conducción de los ciclos Cuál es, en radio, y CQC, en televisión. Hace unos días, De La Puente habló en el programa de Gustavo Olmedo (otro ex Rock&Pop) titulado Quemar un patrullero y dejó frases muy contundentes sobre su actual relación con el empresario y creador de Vorterix.

A la hora de recordar aquellos años, relató sin pelos en la lengua: “Era buenísimo. Teníamos veintipico de años, la merca nos pegaba fenómeno, teníamos todo el rock and roll encima. Estábamos haciendo algo que nos gustaba, lo estábamos haciendo bien, estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días , sin darnos cuenta. Era todo muy para arriba, muy divertido, muy disfrutable. Con el tiempo, lamentablemente fue aflorando lo que él siempre fue. Por eso también aprendí la diferencia entre lo que es un hijo de re mil p… y lo que es un empresario”, expresó.

Eduardo de la Puente, muy duro contra Mario Pergolini Archivo

Ante la mirada atenta de los integrantes del podcast, el periodista explicó: “El hijo de re mil p… si te quiere cagar te va a cagar y es personal, es que tiene algo personal con vos. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, al que no le sos funcional a sus proyectos, deseos o lo que fuere y listo”.