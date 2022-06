Marcela Tinayre desmintió las versiones de conflicto entre Mirtha y Adrián Suar: “No hay guerra, simplemente se irá a otro canal”

Tras la polémica que se generó en los últimos días por el no acuerdo entre Nacho Viale y eltrece para que se reanuden las mesazas de Mirtha Legrand en esa pantalla, Marcela Tinayre opinó al respecto. Tras advertir que su hijo está cuidando los intereses de su madre, la conductora aseguró que no hay enojo con las autoridades del canal y que seguramente el ciclo continuará en otra señal.

“Chicos, están haciendo un océano de la nada misma. Mi mamá es amiguísima de Adrián Suar, amiguísima. Codevilla la llamaba todos los días; no sé cómo será hoy pero todos los días así que no inventemos”, dijo Marcela Tinayre ante las cámaras de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, sobre la repercusión que en los últimos días generó la negociación del contrato de su madre con eltrece.

Mientras asegura no saber nada más de lo que circula mediáticamente, la conductora de Las Rubias, por Net TV, desmintió varias cosas que se dijeron respecto del, por ahora, fallido regreso de Mirtha y su hija, Juanita Viale.

“Yo no sé nada. Esto es una cosa que maneja mi hijo. Las cosas se dieron así, no se adelanten. Escuché cosas como: ‘bueno, por ahí no la querían a Juana ’. Acá son dos las conductoras que se están vendiendo. Alguien dijo que cuando estaba Juana la publicidad valía menos, ¿quién dijo eso?, ¿de dónde salió eso? Mentira. También se dijo: ‘la guerra de Mirtha con Suar’, no hay ninguna guerra. Mamá adora a Adrián, se conocen de toda la vida”, aclaró.