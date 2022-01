Lágrimas y nostalgia: el elenco de This Is Us palpita el estreno de su temporada final

Todo llega a su conclusión, y eso es lo que sucederá a partir del jueves 6 de enero con This Is Us. La popular serie televisiva protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley y Sterling K. Brown, entra en su recta final. Y ante la emoción que suponen los últimos episodios, los protagonistas compartieron sus impresiones y relataron cómo viven el decirle adiós a este emotivo relato que inició en 2016 .

La plataforma streaming Star+ compartió en su canal de YouTube, un video en el que los actores y actrices de se refieren al cierre de la trama y sus sensaciones de cara al inminente desenlace. “Intento hacer esto sin ponerme sentimental, pero creo que la audiencia puede esperar mucho al entrar en el último año. Creo que resonará, que se quedará en la gente durante mucho tiempo”, apunta Milo Ventimiglia en el clip.

Las expectativas ante el final son enormes, y el público espera grandes emociones para el cierre de la saga que tiene como protagonistas Jack y Rebecca Pearson, como también a sus hijos, Randall, Kate y Kevin. Y por su parte, Sterling Brown avisa al respecto: “ Todo lo bueno llega a su fin. Habrá muchas lágrimas. No habrá que actuar mucho. Todo estará justo en la superficie ”. Por su parte, Justin Hartley agrega: “ Creo que no estoy mentalmente preparado para esto. Será triste, será muy triste. Odio que el programa llegue a su fin, pero si soy honesto, probablemente podría hacer esto por el resto de mi vida ”.

This is Us comenzó a emitirse en Estado Unidos en septiembre de 2016, y pronto se convirtió en un éxito de la señal NBC, cuya popularidad impactó en todo el mundo. El público de distintos países no podía evitar conmoverse con la saga de los Pearson y sus lacrimógenas vivencias. Y es que para los responsables y para su creador, el guionista Dan Fogelman, las emociones que atravesaban los personajes, eran un puente inmejorable para conectar con los televidentes.

Un proyecto que inicialmente iba a tratarse de una película sobre las vivencias de unos octillizos, pronto viró hacia la serie que hoy conocemos todos y que Fogelman planeó en su totalidad, cuando ni siquiera había escrito el primer episodio. Porque según confesó el guionista en una entrevista brindada en 2017, cuando apenas terminaba la primera temporada, This is Us siempre estuvo trazada en su totalidad: “Creo tener muy claro qué sucederá en los próximos cuatro o cinco años de serie. No tengo planeado cada momento, desde luego, pero sí sé cuáles serán los puntos fuertes de cada temporada. Porque esta historia juega tanto con el paso del tiempo, que es necesario tener todo armado ”.

Para Mandy Moore, el personaje de Rebecca es un punto decisivo dentro de su carrera. La actriz y cantante encontró en ella, uno de los mejores papeles de su carrera, y por ese motivo, decirle adiós a ese mundo es motivo de tristeza: “ Creo que estoy en la negación de que sea la última temporada. La gente ha sido muy paciente, y tendrá su recompensa ”.

A lo largo de los años, entre Moore y Ventimiglia se forjó un vínculo muy sólido. Originalmente, había tres aspirantes a quedarse con el rol de la madre de los Pearson, y todas hicieron una prueba de casting junto a Ventimiglia. Pero con Mandy la química fue instantánea, como aseguró el actor en una oportunidad: “Recuerdo que Fogelman no me decía quién le había gustado más, si Mandy o alguna de las otras dos actrices. Pero teniendo en cuenta la prueba que habíamos hecho, era claro que ella debía ser la elegida”.

Con profunda devoción por su compañera de elenco, Ventimiglia compartió en una charla qué fue lo primero que le dijo cuando empezaron a filmar juntos: “ Me acuerdo que le comenté que yo no iba a ser feliz, en la medida que ella no fuera feliz. Y esa es la premisa de nuestra relación con Mandy, porque los dos nos esforzamos mucho, y mantenemos una comunicación constante ”.

El elenco de la sexta temporada de This Is Us Prensa Star+ - Gallery

A lo largo de sus casi siete años de historia, esta propuesta recibió no solo el apoyo de la crítica y del público sino también una gran cantidad de reconocimientos. This is Us cuenta con más de cien nominaciones en distintos rubros, entre los que se destacan premios Emmy, People´s Choice Awards, Critic´s Choice Television Awards y los GLAAD, entre muchísimos otros. Muchos de sus protagonistas fueron destacados en distintas premiaciones (Sterling K. Brown fue de los más galardonados), y Dan Fogelman fue reconocido por su trabajo como coordinador de la ficción.

En su recorrido por la pantalla chica, la propuesta se caracterizó también por mostrar un amplio abanico de tramas y personajes muy alejados de los estereotipos, dándole pie a la amplitud temática. La vida de la hermana del creador de esta historia, que lucha desde hace tiempo con el sobrepeso, fue la inspiración para el personaje de Kate. Y detrás de cámaras, Fogelman también puso el acento en armar un equipo creativo en donde se priorizara la diversidad, convocando a directoras y escritoras afroamericanas.