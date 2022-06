Nació Julia, la hija de Isabela Macedo y Juan Manuel Urtubey

Este sábado al mediodía, Isabel Macedo dio a conocer una feliz noticia desde su cuenta de Instagram: nació Julia, su segunda hija fruto de la relación con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

La tierna imagen muestra el bracito de la recién llegada junto a la pulsera identificatoria, con su fecha de nacimiento y los apellidos de sus padres. En el texto que acompaña la publicación, Macedo se limitó a confirmar el nombre elegido para la bebé junto a dos corazones .

Celeste Cid, Agustina Cherri, Brenda Gandini, Dolores Fonzi, Eugenia Tobal, Georgina Barbarossa, Sofía Gala Castiglione, Manuela Pal, Luli Fernández, Gerónimo Rauch, Gisela Dulko, Agustín Sullivan, Marina Bellati, Graciela Tenenbaum, Andrea Bursten, Florencia Etcheves, Agustina Lecouna y Nicolás Francella son algunos de los famosos que aprovecharon el mensaje de Macedo para darle la bienvenida a la pequeña Julia y felicitar a sus padres.

Desde que Urtubey reveló que su esposa se encontraba en la dulce espera durante una entrevista radial (”Estamos muy entusiasmados y felices”, dijo escuetamente al ser consultado sobre los rumores, a fines de noviembre), la ex Graduados fue compartiendo con sus seguidores las distintas instancias de su embarazo.

Hace algunas semanas, la actriz reveló que, por recomendación de los médicos, debía pasar el último tramo del embarazo en reposo. “¡Me cuesta mucho! Siempre encuentro algo para hacer; ahora estoy tomando clases, siempre tengo una actividad y siempre la quiero llevar al colegio a Belita“, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. “Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente, pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, reveló en aquel momento.

En esa misma entrevista dio detalles de cómo esperaba su primera hija, Isabelita, la inminente llegada de su hermana: “ Belita es la reina de nuestras vidas. Desde que me quedé embarazada me viven preguntando si está celosa. Por ahora, falta un mes ya, y sigue todo igual. Me ve tipo con la panzota gigante que tengo y viene corriendo, me abraza, me da un beso y sigue con sus cosas . No me hace muchos comentarios. Sí te puedo decir, por ejemplo, que si algo le dan a ella, muchas veces me dice: ‘Esto es para mi hermanita’. Es muy buena, siempre pensando en los demás. Siempre quiere repartir lo que tiene. Espero que le dure y que lo sostenga en el tiempo, porque es una característica espectacular”.

“Veo a mi familia crecer y lloro de emoción”, reveló la actriz. Y explicó: “Me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo, es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto. Es un trabajo diario y uno tiene que estar muy comprometido para que funcione. A mí me da seguridad y tranquilidad la sensación de familia. No pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que uno tiene que estar y compartir”.

La protagonista de Amar después de amar reconoció que antes de conocer a quien hoy es su marido, pensaba que nunca iba a tener hijos. “Pensaba que por ahí no era para mí esto de formar una familia. Pensaba: ‘No todos nacemos para lo mismo... Quizá lo mío es mi trabajo’. Me iba muy bien y estaba realmente muy agradecida con el camino realizado; muy contenta, no por los premios y las nominaciones, sino por haber encontrado mi vocación. ¡Es muy difícil encontrar la vocación! Es algo que veo ahora en los chicos, en los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Por eso, creo que tenés que estar muy agradecido de saber para qué naciste o qué es lo que te gusta hacer, para poder dirigir tu vida hacia ese lugar. Por eso, pensaba: ‘¡Ya está! Es esto lo mío y lo voy a hacer toda mi vida y voy a estar feliz con lo que estoy construyendo’. ¡Pero lo conocí!”, indicó.

En cuanto a su relación con Urtubey, Macedo señaló: “Mil veces pensé: ¡Por qué no lo conocí antes! Tendría mil hijos. Lo admiro tanto; es tan espectacular. Y a él le pasa algo similar conmigo y me lo dice. Para mí es fundamental que las cosas sean dichas, porque la vida es muy corta. Siempre hay que decir lo lindo y lo bueno, apoyarse y estimularse. Desearse lo mejor”.