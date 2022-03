Nació Valentino, el hijo de Julieta Nair Calvo: “Nuestro mundo se puso de todos colores”

Este sábado, a través de su cuenta de Instagram, Julieta Nair Calvo le contó al mundo que se convirtió en mamá. La actriz junto a su pareja, el empresario Andrés Rolando, le dieron la bienvenida a Valentino, el primer hijo de ambos. Con un conmovedor video grabado minutos después del nacimiento, la artista agradeció por el momento mágico que está viviendo.

“Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De tí saldrá la luz, tan solo así serás feliz”, fueron las palabras que eligió Calvo para dedicarle a su pequeño recién nacido, las cuales son un fragmento de la canción “Quedándote o Yéndote” de Luis Alberto Spinetta. “La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores. GRACIAS nos queda chico”, agregó emocionada, agradeciendo a todo el equipo médico que los acompañó durante el parto.

“A vos mi amor, Andrés Rolando, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento, me las quedo tatuadas en el corazón”, le dijo a su pareja, que aparece besándola y acompañándola en el video. “ Ahora si: somos mucho más que dos. Bienvenido Valentino ”, culminó el mensaje.

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de seguidores y algunos famosos cargados de buenos deseos para la familia. “Hola Valentino ¡Ahora si vamos a jugar mucho! Mucho amor para los 3″, escribió Celeste Cid. “¡Felicidades, amor total!”, sumó Natalia Oreiro.

Gastón Dalmau, Violeta Urtizberea, Benjamín Rojas, Lourdes Sánchez, Micaela Tinelli, Luli Fernández, Florencia Otero, Manuela Pal, Micaela Vázquez y Manuel Wirtz fueron algunas de las celebridades locales que también les mandaron felicitaciones a los flamantes padres.

En las fotos publicadas se puede ver la incipiente panza de embarazada de Julieta Nair Calvo Instagram @julietanaircalvo

A finales de febrero, la actriz realizó un gran baby shower para despedirse del embarazo y anticipar la llegada del bebé. “Ayer fue un día muy especial. Gracias a mis amigas que se pusieron la 10. Me hicieron pasar un baby shower espectacular. Gracias a mis viejos que son lo mejor qué hay, a mi suegra hermosa y a mi compañero, que amo infinito”, escribió la exparticipante de La Academia emocionada con su celebración.

Rolando y Calvo se conocieron gracias a Gimena Accardi. “Gime hizo de ‘cupida’. Ella es amiga de él y un día estábamos grabando Mi hermano es un clon y me dijo que quería presentarme a alguien. Fuimos a uno de sus bares, lo vi y me gusto, pero él no me dio bola. Él dice que fue una estrategia, yo me fui toda montada y ni bola”, contó la actriz hace un tiempo.

“Me quedé pensando, lo busqué por Instagram, pensé qué ponerle y cuando fui a mandarle vi que tenía un mensaje de él en Spam con la misma pavada que le iba a poner yo. La primera pavada que hablamos fue que él es de Racing y yo de Independiente”, acotó en su momento entre risas.

Durante una de las galas de La Academia, Andrés contó como se enteró que iba a ser papá. “La anécdota es muy graciosa porque estábamos esperando a ver si sucedía. No le venía y ella se fue a hacer el test sola, le salió positivo, y lo puso en una cajita tipo desayuno”, relató. Su discurso fue interrumpido por Nahir Calvo, quién sumó más detalles al respecto: “Le puse el test en la cajita de las medialunas y lo desperté. Primero pensó que era un termómetro, pensó que tenía Covid-19, tardó muchísimo en reaccionar”, reveló, entre risas.

En aquel entonces, la pareja contó que los primeros en enterarse fueron los futuros abuelos, aunque tardaron casi dos meses en decirlo. “Es el primero de ambas partes. Esperamos dos meses y pico para contarle a la familia. Una vez que el médico nos dijo que iba todo bien lo dijimos”, confirmó la actriz.