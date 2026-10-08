Nahla Aubry, la hija mayor de Halle Berry, salió a defenderla y apuntó contra Olivier Martinez

La disputa judicial entre Halle Berry y su exmarido, Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo sumó un nuevo capítulo. Nahla Aubry, la hija mayor de la actriz, de 18 años, salió en defensa de su madre después de que el actor francés la acusara de haber maltratado físicamente al adolescente. A través de una declaración presentada ante la justicia, la joven aseguró que nunca presenció comportamientos violentos por parte de Berry y relató cómo es la convivencia familiar.

Según informó la revista People, que tuvo acceso al documento presentado el 3 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Nahla, fruto de la relación de Berry con el modelo Gabriel Aubry, aseguró: “Nunca observé nada abusivo en su manera de criarnos”.

“Nunca vi a mi mamá golpear, abofetear, estrangular, sujetar o maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera”, dijo la joven. Y agregó: “Nunca vi a mi mamá ponerle las manos alrededor del cuello a Maceo, sujetarlo con una llave al cuello, impedirle respirar ni tener ningún comportamiento que se parezca remotamente a las acusaciones que se formularon contra ella”.

Nahla Aubry, hoy de 18 años, salió en defensa de su madre en medio de las acusaciones de maltrato a su hermano: “Nunca observé nada abusivo en su manera de criarnos" SMXRF/Star Max - FilmMagic

Nahla, que durante su infancia repartió su tiempo entre las casas de sus padres, explicó que convivió con Maceo durante gran parte de su vida. Según relató, después de la separación de Berry y Martinez, su madre procuró coordinar los horarios de ambos hijos para que pudieran seguir compartiendo tiempo juntos.

En su declaración, describió a Berry como una mamá afectuosa, aunque estricta cuando es necesario y que espera que sus hijos respeten las reglas del hogar. También destacó que, pese a sus compromisos profesionales, la actriz siempre encontró tiempo para ellos y priorizó aquello que era importante en sus vidas.

“Asistía a sus partidos, lo llevaba a los entrenamientos y torneos, y velaba por su educación y por su acceso a tratamientos médicos y terapia”, escribió Nahla sobre el vínculo de su madre con Maceo. “Celebra nuestros logros, nos apoya cuando atravesamos dificultades y siempre está ahí cuando la necesitamos”, añadió.

La joven también habló de su propia relación con la actriz: “Nunca dudé del amor que mi mamá siente por mí. Siempre me brindó estabilidad, apoyo, orientación y amor incondicional”, expresó.

Además, aseguró que Berry nunca habló negativamente de Aubry ni de Martinez delante de sus hijos y que siempre los alentó a mantener una relación afectuosa con sus respectivos padres.

Berry junto a su pareja, el músico Van Hunt, y su hijo Maceo, de 13 años. Según Nahla, el adolescente quiere mucho a su madre y mantiene un vínculo cercano con ella, aunque reconoció que en ocasiones tienen dificultades de convivencia. La actriz negó categóricamente haberlo maltratado GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

Sobre el vínculo entre su madre y su hermano, contó que en numerosas oportunidades los vio jugar, hacerse cosquillas y forcejear de manera amistosa, sin que esas situaciones terminaran en llanto o malestar por parte del adolescente. “Creo que él quiere mucho a nuestra mamá y que mantiene un vínculo muy cercano con ella”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció que no siempre la convivencia fue sencilla: “Al mismo tiempo, también presencié situaciones en las que Maceo fue irrespetuoso, a veces agresivo y no estaba dispuesto a seguir las reglas de la casa”.

Respecto del episodio denunciado por Martinez, ocurrido el 26 de septiembre, Nahla aseguró que habló por teléfono con su madre y su hermano el 29 de septiembre y que durante esa conversación Maceo no parecía estar alterado.

Contra Martinez

En su escrito judicial, Nahla también cuestionó duramente a Martinez. Recordó un episodio de su infancia en el que, según su versión, el actor francés golpeó a su padre en la entrada de su casa. “En todos los años que viví con mi mamá, nunca la vi actuar con violencia hacia nadie; sin embargo, sí recuerdo que Olivier golpeó a mi padre en la entrada de nuestra casa cuando yo era pequeña”, sostuvo.

La actriz mantuvo una relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry entre 2005 y 2010. Fruto de ese vínculo nació Nahla, en marzo de 2008. Tras su separación, ambos protagonizaron una disputa judicial por la custodia de la niña

La joven aseguró que quedó conmocionada cuando conoció las acusaciones contra Berry y expresó que se sintió sorprendida, triste y angustiada. También expresó su enojo con Martinez porque siente que él no la tiene en cuenta y que solo busca perjudicar a su madre.

Nahla reconoció que desde el inicio de las actuaciones judiciales no volvió a hablar con Maceo porque desconoce qué tipo de comunicación está permitida mientras rigen las restricciones. Expresó su deseo de volver a contactarlo y su preocupación por las consecuencias del conflicto familiar. “Esta situación me afectó porque Maceo es mi hermano, lo quiero mucho y me preocupa el impacto que estos procedimientos están teniendo sobre él y su relación con nuestra mamá”, manifestó.

Olivier Martinez acusó a su exmujer de haber maltratado físicamente a Maceo y solicitó su custodia exclusiva. “Mi principal preocupación es, y siempre ha sido, la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro hijo”

Por su parte, Martinez mantuvo su postura. En una declaración enviada a la revista People, el actor francés aseguró: “Mi principal preocupación es, y siempre ha sido, la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro hijo, Maceo. Mis acciones están motivadas únicamente por el deseo de protegerlo. Espero que Halle asuma la responsabilidad por lo que haya sucedido aquella noche y tenga presente el bienestar de nuestro hijo”.

El equipo legal de Berry, consultado por la publicación para obtener nuevos comentarios sobre el caso, prefirió no hacer declaraciones.

El conflicto judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez

La disputa comenzó después de que Martinez solicitara la custodia exclusiva de Maceo, tras acusar a Berry de haberlo agredido físicamente el 26 de septiembre. Según su presentación judicial, el enfrentamiento ocurrió mientras el adolescente utilizaba unos lentes de realidad virtual. El actor francés sostuvo que su exmujer comenzó a gritarle, se abalanzó sobre él, lo sujetó del cuello y le impidió respirar. También denunció otros presuntos episodios de maltrato físico y verbal durante los últimos años.

Berry y Martinez se casaron en 2013 y anunciaron su separación en 2015, después de dos años de matrimonio. Su divorcio recién se resolvió en 2023, con un acuerdo de custodia compartida de Maceo. Sin embargo, los desacuerdos por la crianza continuaron y volvieron a enfrentar a la expareja ante la Justicia Getty Images

Berry, de 60 años, rechazó categóricamente las acusaciones en una declaración presentada ante la Justicia el 5 de octubre. “Nunca he maltratado a Maceo, ni física ni emocionalmente, ni de ninguna otra forma”, aseguró la ganadora del Oscar. Y agregó: “Yo no soy una perpetradora de violencia. Jamás haría daño a nuestro hijo”. La actriz también recordó su propia experiencia: “Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a otras víctimas de violencia doméstica”.

En su defensa, explicó que había ingresado en la habitación de Maceo para pedirle que dejara de jugar con sus lentes de realidad virtual y que, posteriormente, ambos comenzaron a forcejear en broma, una práctica que, según afirmó, era habitual entre ellos. La actriz negó haberlo estrangulado o impedido respirar y presentó ante el tribunal un video que, según su versión, muestra contradicciones en las acusaciones de Martinez.

El 1° de octubre, Martinez obtuvo una orden de restricción temporal contra Berry, que limitó el contacto de la actriz con su hijo. Según detalló People, actualmente puede verlo los lunes y martes, de 10 a 20, y los sábados y domingos, en el mismo horario. La medida es provisional y no implica que las acusaciones contra la actriz hayan sido probadas.

Berry también solicitó que se restablezca el régimen de custodia compartida que mantenía con Martinez, de quien se separó en 2015 y con quien finalizó su divorcio en 2023. La próxima audiencia está prevista para el 16 de octubre, cuando la usticia deberá evaluar si mantiene las restricciones impuestas a la actriz.