29 de agosto de 2020 • 20:18

Nancy Pazos utilizó su cuenta de Twitter para compartir un concepto que acababa de expresar en su programa: "A cualquier pueblito al que le falta cloacas e internet, yo priorizo internet". Aquella frase convirtió a la conductora de Ruleta de repazos en tendencia y desencadenó una catarata de críticas a la que se sumó El Dipy.

"Hola Nancy. O sea que querés decir que no importa si les rebalsa la mierda hasta adentro de la casa y no tengan agua, mientras tengan Internet. Borra este tweet Nancy, sabes que te aprecio, pero haceme el favor de borrar esto. No sos así vos, ¿o si?", escribió el músico que en las últimas semanas se reveló, junto a Viviana Canosa, como una de las voces opositoras más escuchadas.

La respuesta de la periodista no se hizo esperar. "Hola, Dipy. Antes que nada, mándame foto de tu hijo que debe estar inmenso. Y vayamos por partes. El tuit es parte de un largo análisis que hice en radio que es difícil de traducir en caracteres. Pero intentaré contarte que pienso".

"Obvio que mi ideal de país, como el tuyo, es con cloacas, internet y servicios para todos. Ahora bien, la brecha digital te convierte en analfabeto aunque aprendas a leer y escribir en este mundo", fundamentó. Y continuó: "Sabiendo la base de la que partimos insisto en que ante la sabana corta, y sabiendo que sí viví sin estar conectada a la red de cloacas durante gran parte de mi vida, si hoy tuviera que priorizar priorizo no profundizar la grieta. Aunque parezca insólito hoy provoca más distancia imposible de superar la brecha tecnológica que una cloaca".

"Es mi opinión y obvio que puedo estar equivocada. Pero no hablo sin saber lo que digo. Y habiendo conocido las dos realidades. Besotes y gracias por tu cariño y respeto", finalizó el intercambio.