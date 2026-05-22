La inesperada revelación de Natalia Oreiro sobre su vínculo actual con Xuxa

A principios de los noventa, Natalia Oreiro irrumpió en la televisión consagrándose como la Súper Paquita de Xuxa. Esto marcó un antes y un después en su vida, puesto que no solo su popularidad empezó a crecer, sino que le dio la posibilidad de instalarse en la Argentina para impulsar su carrera. Pero lo sorprendente es que su vínculo con la animadora brasileña no fue temporal, sino permanente. A más de 30 años de aquella victoria, la intérprete uruguaya sorprendió a todos al revelar cómo es la relación que tienen actualmente. “Sigo hablando con ella”, reveló.

Oreiro dijo presente en Otro día perdido (eltrece) y lo primero que le preguntó Mario Pergolini fue sobre su participación en El show de Xuxa. “Yo iba representando a Uruguay porque había ganado un concurso que, típico, había ido a acompañar a mi mejor amiga. Yo no me presentaba y me dijeron si quería hacerlo”, explicó. Pasaron un fragmento del programa en el que la animadora presentó a Oreiro, que en ese momento tenía 16 años.

Natalia Oreiro se consagró como Super Paquita de Xuxa en 1993 (Foto: Archivo)

En el programa de Xuxa competían “paquitas” de distintas partes de Latinoamérica. El premio era un auto y la posibilidad de trabajar durante un año al lado de la artista. “Gané el concurso y me convertí en la Super Paquita de Xuxa y además sigo hablando con ella”, reveló la protagonista de Nada entre los dos y las expresiones de sorpresa de Pergolini, Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto lo dijeron todo.

“Ella habla súper bien. Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida, te lo juro”, enfatizó la actriz. “¿La viste en vivo? Te enamorás”, aseguró, para dejar en evidencia el gran vínculo que tienen. Asimismo, la intérprete reveló que usó el dinero del auto que ganó para instalarse en la Argentina y probar suerte como actriz, algo que le salió más que bien.

Natalia Oreiro contó que aún sigue en contacto con Xuxa (Foto: Archivo)

A lo largo de los años, Xuxa y Oreiro tuvieron varias demostraciones públicas de cariño. De hecho, en 2017, cuando la uruguaya cumplió 40 años, la animadora le envió un especial saludo a través de un video. “Un beso especial desde Brasil para ti, mi Súper Paquita. Te quiero mucho y deseo que tengas mucho éxito en tu vida”, le dijo y hasta le cantó una canción en portugués.

Pablo Echarri sorprendió al hablar de Natalia Oreiro a 26 años de su separación

Hace un par de semanas, el nombre de Natalia Oreiro se hizo eco luego de que, inesperadamente, Pablo Echarri recordara cómo fue el noviazgo que mantuvieron desde 1994 hasta el 2000. Durante una entrevista en el streaming No tan pronto, el actor aseguró que fue “alguien importante” en su vida. “Ella empezó de extra en Inconquistable corazón (telenovela protagonizada por Echarri, Paola Krum y Pablo Rago que se emitió en elnueve entre 1994 y 1995). Ahí la conocí, en la oficina de mi representante Hugo Fredes”, reveló.

Recientemente, Echarri reveló que Oreiro fue una persona "importante" en su vida

Contó que mientras salían, él se tomaba el colectivo desde su casa en Avellaneda para ir a verla y cuando regresaba, ella, que por entonces vivía en una pensión recién llegada de Uruguay, lo acompañaba a la parada. “Caminamos juntos esos primeros años; fueron de mucho crecimiento, de fama y, bueno, éramos muy jóvenes. Fue una relación linda, sincera”, sostuvo y comentó que, si bien terminaron “bien”, no suelen frecuentarse, aunque en el caso de cruzarse en eventos nunca se negarían el saludo.