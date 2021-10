El gesto de Natalie Weber y Mauro Zárate que desató rumores de ruptura a días de la reconciliación de Wanda y Mauro

Tras la reconciliación anunciada entre la influencer Wanda Nara y el futbolista del PSG Mauro Icardi, quienes estuvieron la semana pasada en el centro de la polémica y que tuvo como tercera en discordia a la actriz Eugenia “China” Suárez, hoy es otra pareja mediática la que se roba la atención de los medios: la Mauro Zárate y Natalie Weber.

Fue la instragrammer Vicky Braier, más conocida como Juariu, quien dio cuenta de que las cosas entre ambos no estaban en su mejor momento. ¿Cómo se dio cuenta? Natalie dejó de seguir a Mauro, padre de sus hijos, en las redes sociales y lo mismo sucedió al revés: él también dejó de seguirla a ella.

Pero eso no fue todo. Asimismo Natalie, modelo, madre de Mía y Rocco, publicó un mensaje en Instagram algo enigmático y sin destinatario, pero que sus seguidores entendieron como un dirigido al exfutbolista de Boca.

“Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio”, se lee en la imagen (un cartel blanco con letras negras en medio de unos árboles) que subió ayer a sus historias. Por su parte el deportista no mostró nada particular pero tampoco imágenes de su familia. Usó sus redes para mostrarse con sus compañeros del América MG, equipo de Brasil para el que juega.

Natalie y Mauro están en pareja desde hace años y de confirmarse la crisis se trataría de la tercera pareja del mundo del fútbol que se rompe en las últimas semanas. Y es que además del escándalo de idas y vueltas y chats comprometidos que protagonizaron Wanda y Mauro más de un mes atrás las miradas estaban puestas sobre Fernando Gago y Gisela Dulko, quienes también dejaron de estar juntos en medio de polémicas por supuestos engaños de parte de los dos.