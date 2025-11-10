Nati Jota contó detalles de cómo fue su operación de la vista

Natalia Jersonsky, conocida como Nati Jota, reveló en las historias de su cuenta de Instagram cómo resultó la operación de vista a la que se sometió y animó a otros a que se la hagan. La mayor parte de su vida, la influencer y figura de Luzu TV, usó anteojos, pero desde la reciente intervención quirúrgica, ya no serán necesarios.

Entusiasmada y desde el auto, Nati Jota explicó brevemente lo que significó este cambio e hizo hincapié en aquellas personas que, al igual que ella, siempre usaron un par de lentes para ver. Cabe remarcar que, antes de avanzar con cualquier operación, es necesario corroborar con un oftalmólogo si es sugerente o no, ya que cada situación es diferente.

Nati Jota relató desde el auto cómo le fue en su operación de vista y animó a que otras personas con miopía y astigmatismo a que se sometan a la cirugía (Fuente: Instagram/@natijota)

“A todo esto, tengo el celular apoyado en el regazo, mientras manejo sin anteojos. Es impresionante la cantidad de mensajes que me llegaron de personas diciendo que siempre dudaron o nunca se animaron, pero ahora que yo me lo hice, les dieron ganas. Entendieron que es un toque, que no es nada”, dijo la influencer.

“La verdad es que, para aquellos que usamos anteojos toda la vida, es una decisión difícil, es un cambio de cara. No importa, no lo van a entender. Si no usaste anteojos, no lo vas a entender”, reflexionó.

Luego describió sus sentimientos al respecto: “Estoy superemocionada, me alegra mucho y lo recomiendo, realmente es un toque. No duele, nunca me dolió. A lo sumo podés sentir una basurita ese mismo día de la operación, pero después te recomiendan dormir, mantener los ojos cerrados, no mirar pantallas, aunque igual te va a dar impresión, al principio no vas a querer”.

A continuación, enseñó el mensaje que recibió de una usuaria, quien le manifestó: “¿Cómo fue la operación? Mi hija tiene 18 años y se quiere operar”. De inmediato, Nati Jota hizo una captura y sobre este redactó un texto para animar a quienes necesitan realizarse la cirugía.

“La operación (la que me hice yo, entiendo que hay otras. En mi caso tenía miopía y astigmatismo y luego de un tiempo sin aumentar la graduación, se considera ‘operable’). Te anestesian mucho los ojos, con gotas, sentís los párpados muy pesados. Al toque entrás, te acostás en la camilla boca arriba y entrás para que te quede encima de la cara la maquinola”, empezó con su relato paso a paso.

Nati Jota describió en detalle cómo es la cirugía de vista a la que se sometió (Fuente: Instagram/@natijota)

“Te tapan un ojo. Al otro lo ubican bien y te dicen todo el tiempo ‘mirá la luz verde’. Hay unas rojas a los costados que me daban fobia, el pensamiento intrusivo que no dejaba de aparecer y de moverme hacia ellas”, sumó la influencer y adelantó: “Vos ves todo, pero no sentís nada. Y ves ‘todo’, que ni siquiera es todo, no entendés bien qué están haciendo. Solo ves algo que pasa por tus ojos, luces, ruido. Más borroso, menos borroso. O de repente no entendés por qué taparon algo. En mi caso, mi doctor me decía todo lo que veía y eso me daba mucha tranquilidad”.

Por último, detalló: “La onda es que, te abren la tapita del ojo. La cortan, le dejan una puntita nomás pegada y la mueven. Dicho así da mucha impresión, pero la verdad es que vos ni te das cuenta. Ahí actúa el láser. Posta que es cinco segundos. Y vuelven a cerrar la tapita y fin. Todo esto dura dos minutos. Tengo un video de todo el proceso en uno de los ojos y literal que son dos minutos. No lo subo porque pienso que puede dar impresión al pe*** y porque tengo miedo que Instagram me denuncie”.