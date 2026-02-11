La verdad detrás de la inesperada salida de Maxi López de Olga

Tras años instalado en Europa y siendo noticia por sus interminables conflictos con Wanda Nara, en 2025 la imagen pública de Maxi López dio un giro de 180 grados. Aceptó estar en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y se convirtió en uno de los participantes favoritos. Fue ahí donde sacó a relucir su mejor versión, la relajada, distendida e irónica, pero al mismo tiempo humana y por momentos hasta vulnerable. Le tiró palitos a su ex, con quien hoy tiene una excelente relación, lloró por sus hijos y sus compañeros lo apodaron “El Presidente”.

El público lo recibió con brazos abiertos y muchos quedaron gratamente sorprendidos con su personalidad. Esto hizo que lo convocaran para debutar como conductor en Olga. De hecho, abandonó Ginebra a los pocos días del nacimiento de su hijo Lando para cumplir con sus compromisos laborales, algo que fue cuestionado, incluso por su excuñada Zaira Nara. Sin embargo, la experiencia duró poco y ahora se supo que concluyó su participación en Sería increíble a un mes de su inicio y se conocieron los presuntos motivos detrás de su salida.

En enero, Maxi López debutó como conductor en Sería increíble (Olga); sin embargo, un mes después confirmó su salida del programa (Foto: Instagram @seriaincreible_)

Originalmente, López iba a debutar en Sería increíble el 5 de enero, pero, por temas de agenda, terminó haciéndolo el 8. Relajado y distendido, pero con un poco de nerviosismo, arrancó su participación con una simulada cadena nacional y contó que estaba organizando la mudanza de su mujer, Daniela Christiansson, y sus hijos Elle y Lando a la Argentina para que toda la familia esté más cerca. Si bien se pensaba que su participación iba a extenderse, aparentemente algo no salió como estaba previsto.

Si bien hasta el momento López no se pronunció sobre su salida, Nati Jota destacó el buen comportamiento que tuvo mientras trabajaron juntos (Foto: Instagram @seriaincreible_)

En la emisión del lunes 9 de febrero del programa de streaming, aparecieron en la mesa del estudio Nati Jota, Tomás “Toto” Kirzner, Noelia Custodio y Eial Moldavsky, pero no había rastros de López. En la apertura compartieron imágenes de la temporada de verano que hicieron en Mar del Plata, pero Jota se dio cuenta de algo y no lo dejó pasar.

“En esa última [imagen] lo cortaron a Maxi. Me parece antipático, la verdad”, comentó. Custodio coincidió con ella, pero, para darle una cuota de humor, acotó: “Podrían haberle puesto ‘Maxi eterno’“. ”Igual, qué bueno que estaba en la punta, como cuando llevás a un novio a la familia y dicen: ‘Los novios a la punta para cortarlos después’“, arremetió Jota, a modo de distender el ambiente.

La salida de Maxi López de Sería increíble

De esta manera, quedó en evidencia que la participación de López en el ciclo finalizó. Si bien no explicaron por qué o si podría regresar al canal, la conductora tuvo unas cálidas palabras para él y destacó lo bien que se comportó con ellos. “Le mandamos un saludo a Maxi. La verdad que fue un divino con nosotros, creo que es momento de decirlo. Se lo dijimos a él, obviamente, pero siempre estuvo re bien predispuesto. Muy buena onda. Digo, es un chabón que tiene mucha plata, podría ser un antipático, no sé si va de la mano”, expresó. “Un poco va de la mano a veces, pero en este caso no”, recalcó Custodio.

Según el periodista Nahuel Saa, Maxi López no tuvo el desempeño que se esperaba y no logró entrar en el código del programa (Foto: X @LaCritiok)

En cuanto a los motivos de la salida de López, en enero la cuenta LaCritiok administrada por Nahuel Saa, reveló: “En Olga no están contentos con el desempeño de Maxi López en el stream. No fluye, le cuesta entrar en el código. Al haber estado tanto tiempo fuera del país hace que a veces hablen de gente y él no sepa quiénes son. El comentario es que lo ven muy perdido...“. Hasta el momento, el exfutbolista no se pronunció al respecto.