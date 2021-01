La influencer se sinceró con sus seguidores sobre el complejo que sufría con sus estrías y les dedicó un sentido mensaje Crédito: Instagram:@natijota

Nati Jota compartió una foto en sus redes sociales donde mostró sus estrías y aprovechó para aconsejar a sus seguidoras sobre los complejos corporales que consideren "sus defectos". En contra de los estereotipos de belleza, la influencer celebró su selfie sin filtros ni retoques y expuso el repudiable comentario de un usuario.

La joven de 26 años está de vacaciones junto a su familia en Pinamar, y desde allí publicó algunas historias de Instagram luciendo una bikini amarilla. Un seguidor le respondió con una crítica hacia su cuerpo, y la influencer aprovechó para reconocer que antes no se animaba a mostrarse al natural por temor a las críticas.

"Toda mi adolescencia usando bikinis raras para taparme las estrías, bendigo hoy que me chupe un huevo", escribió en una publicación que ya supera los 194.000 likes. También compartió una captura de pantalla del repudiable mensaje que le dejó un usuario: "Muchas estrías en las lolas".

Nati Jota mostró el repudiable comentario que le escribió un usuario cuando mostró su escote Crédito: Twitter: @natijota

Desde la playa, recordó que tenía muchos complejos con aquellas partes de su cuerpo que consideraba "defectos": "Me acuerdo que era horrible sentir que todos me iban a mirar las estrías; pero llegó un momento donde mi di cuenta que todas las mujeres tenemos, y que no hay porqué ocultar nuestro cuerpo".

En el mismo posteo le dio un consejo a todas sus seguidoras para motivarlas a dejar atrás sus miedos a las miradas ajenas: "Chicas: que les chupe un huevo porfa. Los giles así hoy sirven para darnos cuenta de que lo que antes nos dolía, ahora nos resbala".

Sus seguidores celebraron su iniciativa de mostrarse sin retoques, y coincidieron con su mensaje. "¿Qué mujer no tiene estrías? Somos humanas y es parte de nuestra belleza"; "Gracias Nati, ya es hora de que las imágenes sean más naturales en las redes sociales"; fueron algunas de las alentadoras respuestas que recibió.