¿Nervios o culpa? Matt Damon reveló el motivo por el que le costó besar a Angelina Jolie en la ficción

Aunque pocos lo recuerden, Angelina Jolie y Matt Damon trabajaron juntos en la gran pantalla hace más de década. En aquel entonces, ambas estrellas protagonizaron una película dirigida por Robert De Niro que incluyó escenas románticas que, al parecer, no resultaron cómodas de filmar para el actor.

En el drama de acción y espionaje El buen pastor (2006), basado en una historia real, Damon interpreta a Edward Wilson, un espía durante la Guerra Fría que esconde su verdadera identidad a su familia. Jolie encarna el rol de Margaret ‘Clover’ Russell, su esposa, dentro de una trama incluye varias escenas íntimas entre la pareja.

A 16 años de aquella experiencia, el protagonista de En busca del destino reveló durante una entrevista que le resultó incómodo rodar aquellos encuentros cercanos con la actriz, quien en ese momento era pareja de Brad Pitt. “ Hacer una escena romántica con la novia de un buen amigo tuyo es muy raro. Todos nos conocemos ”, expresó el actor, que por aquel entonces hubiese deseado no encontrarse en esa situación.

La estrella de Maléfica comentó en ese momento que el actor de Érase una vez en Hollywood no mostró inconvenientes respecto al trabajo conjunto entre su pareja y su amigo, deseando incluso suerte a ambos en el proyecto. “ La realidad es que ambos estamos con personas que no le dan importancia a esto porque nos conocen. Y la diferencia entre besar a Matt y besar a Brad es muy simple, uno es mi amigo y el otro mi novio ”, remarcó Jolie.

Por aquellos tiempos, la actriz y Brad Pitt vivían los primeros años de su noviazgo. Ambas estrellas se conocieron en el 2003, cuando fueron convocados a ser parte de un proyecto que les cambiaría la vida. Dirigida por Dou Liman, Sr. y Sra. Smith pasó a la historia como una película pochoclera más, pero fue en esos sets de grabación en donde el romance dio sus primeros pasos.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento archivo

La buena química inicial se vio incrementada por el carácter prohibido de lo que sentían ya que, en su momento, él estaba casado con Jennifer Aniston y ella acababa de ponerle un final a su matrimonio con Billy Bob Thorton. Sin embargo, las largas horas de trabajo compartido sumadas a la pasional relación que debían interpretar frente a las cámaras fueron todo lo que hizo falta para que empezara a gestarse algo más que una simple amistad.

A pesar de que ellos no hablaron públicamente del vínculo que los unía, los rumores no tardaron en hacerse oír. Sin la intención de hacer grandes declaraciones, la flamante pareja (aún no confirmada), dejó que sus actos hablaran por sí mismos. En el 2005, la actriz de Friends y el galán anunciaron su divorcio y, pocos meses después, Pitt fue visto junto a Angelina en Etiopía mientras la actriz concretaba la adopción de su segunda hija, Zahara.

En el año que se rodó El buen pastor, Pitt firmaba los papeles necesarios para que los dos hijos mayores de Jolie -en el 2002 se convirtió en madre por primera vez al adoptar a Maddox en Cambodia- llevaran su apellido y, con ese simple gesto, sentaron los fundamentos de una multitudinaria familia que se agrandó con el paso de los años. A Maddox y a Zahara pronto se le sumó Shiloh, su primera hija biológica, quien nació el 27 de mayo del 2006. Poco menos de un año después, viajaron a Vietnam para adoptar a Pax Thien y, en julio del 2008, la familia se agrandó aún más tras el nacimiento de los mellizos Knox Léon y Vivienne Marcheline.

Sus carreras florecieron y ambos continuaron protagonizando millonarias producciones, se compraron una bodega que se ubicó entre las más exitosas productoras de vino rosado, Angelina se consagró como una representante de la ayuda humanitaria, él comenzó a producir películas y ella, a dirigirlas. Luego de seis años de noviazgo, llegó la noticia más esperada: la boda. En el 2012 anunciaron que estaban comprometidos y, en el 2014, celebraron su unión en la mansión francesa Chatau Miraval.

La felicidad matrimonial duró apenas dos años y, en 2016, Jolie firmó los papeles del divorcio. A partir de entonces comenzó una batalla que aún perdura entre ambos. con acusaciones cruzadas, denuncias y enfrentamientos por la custodia de sus hijos y los bienes en común.

