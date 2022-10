Brad Pitt desmintió haber sido violento con sus hijos, tras las declaraciones de Angelina Jolie

escuchar

Días atrás, en un documento que entregó a un tribunal en Los Ángeles, Angelina Jolie contó con más detalles lo que habría ocurrido en aquel vuelo privado de 2016 que se convirtió en el detonante de su divorcio de Brad Pitt. Según la actriz, el actor se puso violento y la agredió a ella y a sus hijos.

“Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó el otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, se puede leer en las declaraciones de ella. Sin embargo, el protagonista de Troya salió a desmentir estas declaraciones y aseguró que su exesposa está constantemente atacándolo pero que la justicia nunca pudo comprobar la veracidad de sus relatos.

“ Brad ha asumido todo lo que le corresponde desde el primer día -a diferencia de la otra parte- pero no va a asumir nada que no haya hecho. Ha recibido todo tipo de ataques personales y tergiversaciones ”, le dijo la abogada de Pitt, Anne Kiley, en un comunicado enviado a E! News.

“ Afortunadamente, las diversas autoridades públicas que la otra parte ha intentado utilizar contra él durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones independientes ”, continuó Kiley. “ Brad seguirá respondiendo en los tribunales como lo ha hecho siempre ”, culminó.

El sitio The Hollywood Reporter también habló con un representante de Pitt, de quien no divulgan el nombre, que asegura que: “Ella sigue rehaciendo, revisando y reimaginando su relato de un suceso que ocurrió hace 6 años, añadiendo información completamente falsa cada vez que no consigue lo que quiere. Su historia está en constante evolución”.

La nueva denuncia de Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie en sus años de casados Archivo

En el marco de una disputa legal sobre una propiedad que ambos tenían en Francia, Jolie volvió a declarar sobre los incidentes que ocurrieron en un vuelo privado que se tomó la familia en 2016 y por los cuales intervino el FBI. En esta ocasión, dio detalles de las supuestas agresiones que se vivieron en el viaje.

“Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño”, dice el documento judicial citado por la prensa estadounidense. “Pitt golpeó el techo del avión varias veces, obligando a Jolie a salir del baño”, suma. “Cuando uno de los niños verbalmente defendió a Jolie, Pitt se lanzó hacia su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo”, agrega el relato.

“Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se lanzó de espaldas contra los asientos hiriendo a Jolie en la espalda y el codo”, detalla. “Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó a otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, culmina la parte más polémica del escrito.

La famillia Pitt Jolie, cuando los actores habían decidido casarse Archivo

En 2016, una fuente con conocimiento del incidente le dijo a People: “Hubo una discusión entre padres e hijos que no se manejó de la manera correcta y se intensificó más de lo que debería”, pero insistió en que no había llegado “al nivel de maltrato físico. [Pitt] no golpeó de ninguna manera a su hijo en la cara. Le puso las manos encima, eso sí, porque el enfrentamiento se estaba descontrolando”.

Más tarde ese año, el actor fue absuelto de las acusaciones de abuso verbal y físico contra uno de los hijos de la pareja en relación al incidente del avión después de una investigación iniciada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Jolie inició los trámites para divorciarse de Pitt en ese mismo año, poco después del incidente.

Los actores, que supieron ser una de las parejas predilectas de la industria de Hollywood, tienen seis hijos en común: Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16) y los mellizos Knox y Vivienne (14). El matrimonio se divorció legalmente en 2019, tras un proceso de separación que tardó años en avanzar, sobre todo por la custodia de los niños. Al momento del divorcio solicitado por la actriz argumentando “diferencias irreconciliables”, la pareja había formado una fortuna de 555 millones de dólares.

