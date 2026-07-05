Lali brilló en el Orgullo de Madrid y sorprendió al público con un invitado especial

Lali fue una de las grandes protagonistas del Madrid Orgullo 2026 (MADO), uno de los festivales LGBTIQ+ más importantes de Europa y una de las celebraciones por la diversidad más convocantes del mundo. La artista argentina se presentó este 4 de julio en el escenario principal de Plaza de España, donde reunió a más de 25.000 personas con un espectáculo especialmente diseñado para esta edición del evento.

La artista montó un show especial de 45 minutos para el Madrid Orgullo 2026

El recital, de 45 minutos de duración, combinó el pop característico de la cantante con un estilo electrónico pensado para la celebración. El repertorio abrió con “Disciplina” y recorrió algunas de las canciones más representativas de su discografía, entre ellas “Sola”, “Motiveishon”, “Como tú”, “1Amor”, “Soy”, “Fanático” y “Mejor que vos”.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Miranda! apareció por sorpresa sobre el escenario para interpretar, junto a Lali, “Mejor que vos”. La participación del dúo desató la ovación del público y se convirtió en uno de los puntos más comentados de la presentación.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición de Miranda!, invitados por Lali para cantar “Mejor que vos”

El cierre también tuvo un formato diferente al de un recital convencional. Tras despedirse del público, el escenario quedó en manos de DJ Cascales, quien continuó la celebración con un set especialmente preparado para el festival. Antes de retirarse, Lali invitó a sus amigos a subir al escenario para compartir los últimos minutos del espectáculo, en sintonía con el espíritu festivo del encuentro.

Ante más de 25.000 personas en Plaza de España, Lali repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera, como “Disciplina”, “Soy” y “Fanático”

Esta presentación se suma a un año histórico para la artista. Tras convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados, lanzar su sexto álbum de estudio No vayas a atender cuando el demonio llama y continuar expandiendo su carrera alrededor del mundo.

España, además, ocupa un lugar especial dentro de ese recorrido: luego de una serie de conciertos con localidades agotadas en el último año en distintas ciudades del país, la cantante volvió a encontrarse con el público español en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario cultural europeo.

Reconocida por Amnistía Internacional por su compromiso con la promoción y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, Lali volvió a reafirmar en Madrid un mensaje que atraviesa toda su carrera. De hecho, en sus últimos shows en El Monumental, ese compromiso tuvo uno de sus momentos más significativos durante la interpretación de “Soy”, cuando el escenario se tiñó con los colores de la bandera del Orgullo mientras la artista interpretaba el tema acompañada por drag queens, en un homenaje a la diversidad.

Su paso por la capital española también estuvo acompañado por otras iniciativas vinculadas a esa misma causa. Antes de presentarse en el MADO, la cantante participó de un encuentro organizado por el Archivo de la Memoria Trans Argentina, fundado y presidido por María Belén Correa, una iniciativa dedicada a preservar y visibilizar la historia de la comunidad trans argentina.

Esa actividad y su participación en uno de los festivales del Orgullo más importantes de Europa reafirman el lugar que estas causas ocupan dentro de su recorrido artístico y público, consolidándola como una de las artistas latinoamericanas que con mayor frecuencia utiliza su música y su visibilidad para promover la diversidad y acompañar las luchas de la comunidad LGBTIQ+.