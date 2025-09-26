Nicolás Cabré dio detalles de su boda con Rocío Pardo: “Estoy viviendo con una felicidad que no conocía”

Con el bajo perfil que lo caracteriza, Nicolás Cabré mantiene en absoluta discreción los detalles de su boda con Rocío Pardo, que celebrarán el próximo 6 de diciembre en Villa Carlos Paz, la provincia natal de la actriz, bailarina y directora teatral. Sin embargo, durante su reciente paso por el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido (eltrece), el actor de 45 años no solo se animó a contar algunos pormenores del día en el que dará el “sí, quiero” sino que también se mostró muy enamorado al hablar de la paz y la seguridad que transita de la mano de la artista cordobesa.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo comenzaron su romance entre fines de 2023 y principios de 2024, y lo hicieron oficial en abril del año pasado

“Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida. Estoy viviendo con una felicidad que no conocía”, aseguró Cabré sobre su presente sentimental con Pardo, con quien oficializó su romance en abril del año pasado. “Una tranquilidad, una relación absolutamente sana, con una persona con la que somos amigos, amantes, somos todo”, remarcó.

Al ser consultado por Pergolini si la fiesta de casamiento será por todo lo alto, el actor y director reconoció que la idea inicial era hacer algo sencillo, pero luego, a medida que avanzaron con la planificación, se dieron cuenta que no sería tan simple: “Arrancamos diciendo ‘hagamos un asado familiar’ y se fue agrandando. Decís ‘ya que estamos hagamos esto y lo otro’. Igual, la idea es que sea algo tranquilo porque los dos somos muy tranquilos”.

Si bien no habló de la cantidad estimada de invitados, aclaró que no habrá muchos actores (“nos centramos en la familia”, dijo) y que el festejo comenzará al atardecer y se extenderá durante la noche.

En una entrevista con LA NACION de julio pasado, Rocío Pardo explicó por qué la pareja eligió la ciudad de Villa Carlos Paz para celebrar su amor: “Nos sentimos como en casa y Nico también lo considera como un lugar de desconexión, de mucha tranquilidad y nunca hubo otra opción”. Además, reveló que tienen muchas ganas de vivir entre Buenos Aires y Córdoba.

“No me costó ensamblar la familia porque vengo de una familia ensamblada. Todo tiene que manejarse con mucha armonía, tiene que haber mucho respeto y entender que hay niños de por medio”, remarcó la actriz sobre su vínculo con Rufina Cabré, la hija de su pareja con China Suárez

Después de pasar por el altar (se casarán por civil), los actores compartirán otro gran proyecto en pareja, aunque en el plano laboral. El 25 de diciembre estrenarán la comedia Ni media palabra, en la que dirigirán juntos por primera vez. La pieza llegará al Teatro Holiday de Villa Carlos Paz bajo el ala de Pardo Producciones y estará protagonizada por Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.

Rocío Pardo dijo que a la pareja le encantaría vivir entre Buenos Aires y Córdoba

“Tenemos una mirada muy parecida, por eso pensamos en dirigir juntos, nos gustan las mismas cosas y nos complementamos. A mí me gusta mucho más todo lo que tenga que ver con la puesta en escena, estoy en estos detalles de cómo lo quiero comunicar, las luces, y Nico está muy enfocado en la dirección actoral, entonces creo que hacemos un equipo espectacular. Yo no tomo ninguna decisión sin que él esté de acuerdo y él tampoco toma ninguna decisión en lo actoral sin que yo crea que tenemos que ir por ese lado”, señaló la joven oriunda de Córdoba a este medio.

En esa misma línea, aseguró que la pareja logra combinar el trabajo y la convivencia porque son muy compañeros. “Empezamos a armar nuestro camino juntos, pensando de qué manera podíamos compartir lo que nos gusta. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos hacer”, destacó.