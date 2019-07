El actor habló de las mujeres que le gritaban obscenidades mientras actuaba en Departamento de soltero

El jueves pasado Nicolás Cabré interrumpió su función de Departamento de Soltero porque unas mujeres le gritaban frases subidas de tono y eso molestaba al público y a los mismos actores. Anoche, habló sobre lo que se convirtió en un escándalo y explicó que básicamente le parecía "de mala educación" lo que había ocurrido.

"Una persona tenía ganas de hablar, hasta que la situación se volvió insoportable y tuvimos que parar la función. ¿Viste cuando ya te vas un poquito de mambo? Para peor al lado de las dos señoras que hablaban había dos nenas de 8 y 10 años. Entonces, llega un momento en el que decís: 'Está bien un poco, pero yo llegué hasta donde pude llegar'", dijo el actor al ser consultado por un cronista de Infama Recargado.

Recordemos que Cabré interrumpió la función que protagoniza junto a Laurita Fernández y Martín Seefeld, en el Lola Membrives, para decirles a las mujeres que paren de gritar. Luego de ello, retomó la obra.

"Tampoco es que me sentí acosado. Pero sí digo que tenemos que estar atentos. Yo no la voy de educador, pero creo que en esta nueva era en la que hablamos de igualdades y de la lucha de las mujeres, en las que las acompaño, tenemos que enseñarles ... Yo tengo una hija chica. Y cuando le enseño que no tiene que dejar que la agredan, que nadie la tiene que insultar o que no le tiene que pegar nadie, también le digo que no pegue ella", explicó.

"Creo que tenemos que aprender muchas cosas. No porque las mujeres digan algo. Porque si no, hagamos una prueba: salgamos a la esquina a decir 'mostrámela', 'te parto', o 'vení que te rompo toda', a ver qué pasaría. Son detalles. No me sentí acosado ni me sentí en peligro, pero es un tema de educación. Y una de las primeras cosas que les dije fue eso: '¿En verdad están diciendo esto al lado de las dos nenas?'", indicó.

Por otra parte, dijo que si su novia, Laurita Fernández, hubiese sido la destinataria de esas arengas por parte de hombres, otra habría sido la repercusión: "La prensa hubiera reaccionado de otra forma. Si un tipo le dice: 'Estoy acá, en la primera fila, vení que te rompo toda, te parto´, es terrible".