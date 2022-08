El difícil momento de Nicolás Cabré: “Lo más probable es que me lastime peor”

Nicolás Cabré tomó una drástica decisión y se la comunicó a sus más de 194.000 seguidores de Instagram. Pese a que hizo todo lo posible para poder formar parte, el actor se vio obligado a no correr la Media Maratón de Buenos Aires y compartió su frustración en las redes sociales.

El galán de 42 años abrió su propia cuenta de Instagram hace menos de un mes y, desde entonces, comparte con los usuarios postales de su día a día. Además de replicar algunas historias de fanáticos que van a verlo al teatro, en la obra Me duele una mujer, la cual protagoniza junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi, Cabré también publica las mejores fotos de sus entrenamientos. Aunque no todos lo saben, es un apasionado del atletismo y mostrar ese costado no tan conocido fue uno de los objetivos de su llegada a las redes.

Nicolás Cabré no pudo correr la Media Maratón de Buenos Aires (Foto: Captura de Instagram @nicolascabre80)

“Un poco la idea de esto es ir mostrando no solo trabajo. Es compartir entrenamientos, carreras y esas cosas que hacemos los que corremos. Esas cosas que nos hacen feliz”, escribió Cabré en un posteo que sirvió de resumen de su perfil runner. Sin embargo, en las últimas horas, no tuvo más remedio que priorizar su salud y darse de baja de uno de los eventos deportivos que venía esperando hace tiempo.

Si bien se había preparado especialmente para correr la Media Maratón de Buenos Aires, que se llevó a cabo este domingo por la mañana, Cabré decidió ponerle un freno a su deseo y preservar su rodilla. “Hoy paso a contarles que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires”, informó el actor a través de una posteo que publicó este sábado por la tarde, horas antes de que den la largada desde la Avenida Figueroa Alcorta. Y agregó: “La rodilla no estaría ayudando y pide descanso”.

"El domingo 21 se vuelve a correr": Nicolás Cabré se venía preparando para la Media Maratón de Buenos Aires (Foto: Captura de Instagram @nicolascabre80)

Cabré reconoció que seguramente “la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruta”, le permitirían llegar a la meta, pero que sería un grave error. “Lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber pasar... (por más bronca que de)”, escribió y reflexionó: “No creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces”.

El tono emotivo del mensaje continuó con un fuerte agradecimiento a sus seres querido, que le “enseñan” y lo “cuidan”, dijo el papá de Rufina. “Por eso, quiero agradecer a los que están conmigo, los que me enseñan, a todos los que me demuestran su cariño aconsejándome… diciéndome que pase esta vez. Gracias por enseñarme y cuidarme. Lo veo como un abrazo y con esto los quiero abrazar yo a ustedes. ¡Gracias! ¡Y suerte a todos mañana!”, sostuvo.

A modo de posdata, y para ponerle algo de humor al asunto, sumó entre emojis de risas: “No se puede negar que la foto agrega un poco de drama, ¿o no?”.

Nicolás Cabré, un apasionado del atletismo (Foto: Instagram @nicolascabre80)

La Media Maratón de Buenos Aires tuvo una convocatoria de 20.000 corredores que dieron su máximo esfuerzo en los 21 kilómetros y 97 metros de recorrido. Quien se quedó con el oro en la categoría de hombres fue Beyata Dibaba, de Etiopía, con un tiempo de 01:00:29; y, en la de mujeres, Irene Kimais, de Kenia, que terminó el trayecto en 01:07:59.