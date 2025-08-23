Nicolas Cage, a un paso de protagonizar la nueva temporada de True Detective

La primera temporada de True Detective se estrenó en 2014, y su impacto fue inmediato. La miniserie de ocho episodios, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, fue uno de los picos más altos de la televisión modelo siglo XXI, y ese éxito pronto dio pie a un segundo año, que no tuvo los resultados esperados. La propuesta de contar distintas historias en cada temporada, dio por resultado un andar errático, y la sombra del primer año jamás pudo ser superada. Luego de una tercera temporada correcta, y un cuarto año que significó un cambió de rumbo, True Detective se prepara para una nueva tanda de episodios, que podrían contar con una gran estrella al frente del relato.

Jodie Foster en la cuarta temporada de True Detective

El protagónico de Jodie Foster en True Detective 4 fue la prueba del interés que suscita en el público, contar con una figura de Hollywood al mando de la acción. Y siguiendo ese camino, Nicolas Cage está muy cerca de ser el protagonista de la quinta temporada de True Detective. Según informó Variety, la producción de la mencionada serie está muy cerca de cerrar trato con Cage para que sea la estrella central de los nuevos episodios de la ficción policial.

De momento no hay ningún tipo de información acerca de la trama del quinto año de la serie, solo se sabe que transcurrirá en Jamaica Bay, una zona ubicada al sur de Long Island, en Nueva York.

Spider-Man Noir Captura

De concretarse esta información, True Detective 5 marcaría el segundo protagónico de Nicolas Cage en la televisión, junto a la serie Spider-Man Noir, que el actor está grabando por estos meses. En esa ficción, el intérprete compone a una versión alternativa del superhéroe, que se dedica a investigar distintos crímenes en la Nueva York de los años treinta. Este detective entrado en años, dueño de poderes arácnidos, se dedica a cazar a distintos criminales y resolver complejos delitos. Esta serie tendrá su estreno en el transcurso del 2026.

En contra de la IA

Nicolas Cage Katalin Vermes

A comienzos de este año, Nicolas Cage se pronunció abiertamente contra el uso de la Inteligencia Artificial, y se sumó a la lista de estrellas que la rechazaron públicamente. “Los robots no pueden soñar por nosotros”, sostuvo.

En febrero se realizó en el Hilton Universal City la entrega de la 52° edición de los Saturn Awards de la Academia de ciencia ficción, fantasía y películas de terror. Nicolas Cage se impuso en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en El hombre de los sueños (Dream Scenario). Y durante su agradecimiento, sostuvo que había “otro mundo que lo inquieta”, el de la IA.

Nicolas Cage Tommaso Boddi - FilmMagic

“Soy un gran creyente en no dejar que los robots sueñen por nosotros. Los robots no pueden reflejar la condición humana por nosotros. Eso es un callejón sin salida. Si un actor permite que un robot de IA manipule su actuación aunque sea un poco, una pulgada eventualmente se convertirá en una milla y toda la integridad, pureza y verdad del arte será reemplazada únicamente por intereses financieros. No podemos permitir que eso suceda”, sostuvo el actor.

El protagonista de 60 segundos reflexionó sobre que “el trabajo de todo arte” es “mostrar en un espejo las historias externas e internas de la condición humana a través del proceso reflexivo y emocional de la recreación” y eso es algo que un robot no puede hacer.

“Si dejamos que los robots lo hagan, carecerán de todo corazón y, con el tiempo, perderán filo y se convertirán en puré. No habrá una respuesta humana a la vida tal como la conocemos. Será la vida tal como los robots nos dicen que la conozcamos“, continuó y a modo de cierre llamó a “protegerse de la interferencia de la IA” en las “auténticas y honestas expresiones”.