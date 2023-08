Marcelo Tinelli: sus autocríticas, las discusiones con Guillermina Valdes por la crianza de su hijo y su encuentro con el presidente electo de Paraguay

escuchar

A semanas de que arranque el Bailando 2023, Marcelo Tinelli viajó a Paraguay para cumplir con algunos compromisos laborales. El conductor arribó en un avión privado y visitó la señal de América en el país vecino, donde concedió una íntima entrevista en la que habló de todo: l a vuelta del certamen de baile, los fracasos a lo largo de su carrera, la crianza de sus hijos y el gran consejo que le dio a Lionel Messi cuando quiso abandonar la Selección Nacional . A su vez, el empresario se reunió con el presidente paraguayo electo, Santiago Peña.

Su visita fue recibida con mucho cariño, ya que sus programas siempre han sido furor en el país vecino. Ni bien aterrizó en Asunción, Tinelli fue recibido en la pista del aeropuerto Silvio Pettirossi por Silvia Viera, la conductora del programa En línea mientras sus compañeros lo ovacionaban desde el estudio con la canción “Twist and Shout” de fondo, un clásico de sus épocas de VideoMatch. “¿Te rejuveneció Messi?”, le preguntó la presentadora piropeando su nuevo look. Inmediatamente, el soltero más codiciado por estos días le devolvió el halago: “Vos también, no te conocía personalmente; perdoná que te mire así (…) Sos mucho más linda que en video”, lanzó con una pícara sonrisa.

Su día siguió con una cita muy especial en la Casa de Gobierno, donde se reunió con Santiago Peña, el presidente de Paraguay. “ ¡Gracias Marcelo Tinelli por la visita! Hablamos del talento de nuestra gente y de las oportunidades que Paraguay ofrece a la industria del entretenimiento ”, tuiteó el mandatario junto a una foto del encuentro.

¡Gracias Marcelo Tinelli por la visita! Hablamos del talento de nuestra gente y de las oportunidades que Paraguay ofrece a la industria del entretenimiento. pic.twitter.com/0vh780VCcR — Santiago Peña (@SantiPenap) August 2, 2023

Marcelo íntimo: sus fracasos y la vuelta del Bailando

Horas más tarde, Marcelo Tinelli llegó a los estudios de América Paraguay para la pautada entrevista televisiva. Allí, tras bromear nuevamente con la conductora y darle algunos tips acerca de cómo se comen los alfajores, habló de todo: su infancia en Bolívar, sus épocas como heladero y lustra botas, los fracasos de su carrera y también el éxito, ese que lo transformó en uno de los conductores referentes de la TV.

“Estuve a punto de tatuarme en el pecho a Bolívar. Es una ciudad hermosa que por ahí para muchos ha cambiado. Yo cada vez que voy es como si se hubiera detenido el tiempo ahí para mí. Cuando corro las maratones, ya salir de la plaza, pasar por mi colegio, pasar por la casa donde vivía en Alvear 55, me trae muchos recuerdos. De mi mamá caminando hacia el colegio, de mi papá las charlas que tenía conmigo, de mis compañeros, de comer en el árbol de moras de la plaza, el milhojas de hojaldre que me compraban para mi cumpleaños”, enumeró notablemente emocionado.

Un pasado que ni el éxito, ni la fama, ni todo el dinero del mundo pudieron borrar. Y justamente por ese motivo es que Marcelo es tan querido en el país vecino. “¿Sabés por qué creo que te queremos tanto? Vos vendías helados, vos lustrabas botas, vos sos la persona a la que todos aspiramos y que demuestra que sí se puede”, le dijo la presentadora de En línea mirándolo a los ojos.

“Sí, totalmente. Yo siempre digo que se puede. Y es más, en los grandes fracasos de la vida, creo que esos son los momentos para seguir intentando. Yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a Messi también. Cuando Lio se quería ir de la Selección, yo le dije ‘tenés que seguir intentándolo porque no podés irte de la Selección, algún día se va a dar. Y hoy lo hablaba con el presidente, con Santiago Peña, que había perdido la otra elección”, expresó el invitado, dando cuenta de su cercana relación con el capitán de la Scaloneta.

El encuentro de Marcelo Tinelli con Lionel Messi, en la última visita del astro a la Argentina Instagram: @marcelotinelli

Tras asegurar que “los momentos difíciles te hace crecer mucho más”, el nuevo gerente de contenido de América TV recordó sus épocas más complicadas a nivel laboral: “ Te dicen: ‘todo lo que tocás es oro, Rey Midas’ y yo les digo: ‘no, pará, hice 200 programas que me fue para el ort… y alguno me fue bien y voy a seguir intentando porque mi vida pasa por acá, por los medios de comunicación. Se lo digo siempre a mis hijos, yo amo esto”, reveló mientras rememoraba lo que le costó en los años 90 tener un lugar con tanques como Amigos son los amigos y Grande Pa. “Yo le dije a Yankelevich que no sabía si tenía que seguir intentando, y Gustavo fue una de las personas que creyó más en mí que yo mismo”, agregó, dando cuenta de que nunca hay que bajar los brazos.

“Haga un punto de rating o veinte, yo siempre voy a estar. Uno tiene que saber que acompaña a un montón de gente que está ahí del otro lado, ayudándola sin darse cuenta”, agregó. Concentrado en lo que se viene, Tinelli dio algunos detalles de cómo será la vuelta de uno de los formatos más exitosos en su carrera, que también se verá por la señal de América en Paraguay. “ El Bailando se va a ver a fines de agosto, va a haber mucha gente conocida y otros que no son tan conocidos y me encanta darle oportunidades a gente nueva. O los que están al costado que por ahí fueron a ver el programa y me gusto más que el que está bailando y me gusta darle esa oportunidad. Una persona no tenía ni idea y le estás cambiando la vida”, contó sobre este eterno juego que mantiene con la tribuna o los familiares de los participantes y que ha lanzado al estrellato a varios famosos.

Su rol como padre y las discusiones con Guillermina

Además de brillar en el plano profesional, Marcelo Tinelli tiene otro gran rol que desempeña a la perfección: el de ser padre. Un tema que también tocó en la entrevista, donde habló de la crianza de sus cinco hijos, en especial de lo difícil que es ponerle límites a Lolo, el más pequeño del clan.

Marcelo Tinelli junto a Lolo (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

“Yo sigo aprendiendo un montón. Yo lo veo a Lorenzo, mi hijo de nueve años y aprendo un montón. Yo fui papá a los 54 años de él, cuando por ahí decís ‘ya no quiero tener hijos’. Si me preguntás hoy, yo no sé si el día de mañana no quiero tener más hijos ”, confesó.

También habló de lo difícil que es poner límites hoy en día: “A veces veo la relación que Lorenzo tiene con los amigos. Cada uno llega con la tablet o el Ipad para hacer una pijamada. Me voy al cuarto, me cambio porque vengo de laburar, y escucho que están gritando. Voy y están todos conectados con su tablet, ni se miran. Entonces les dije: ‘Chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos y me miraron con una cara como diciendo ‘qué dice este señor’”, relató.

Y enseguida, contó las diferencias que muchas veces mantiene con su exmujer a la hora de manejar este tipo de cuestiones: “ Con Guillermina muchas veces discutimos eso. Ella en su casa no lo deja usar la Play. A mí personalmente me gusta que la tenga pero con un límite de hora, porque es integrador también, porque todos los amigos juegan, sino queda fuera del sistema . Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que está bueno también compartir eso con los hijos”, reflexionó intentando encontrar un equilibrio.

LA NACION