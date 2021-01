Nicole Neumann asegura que no sabe qué día viajaron sus hijas a México

Nicole Neumann contó que no sabe que día viajaron sus hijas a México Crédito: Instagram

Hace unos días, la hermana de Fabián Cubero subió a su cuenta de Instagram algunas fotografías del futbolista, Mica Viciconte y las tres hijas de él -Indiana, de 12 años, Allegra, de 10, y Siena, de 6- disfrutando de las playas de México. "Viaje soñado y tan deseado se cumple, me hace feliz verlos disfrutar. Los amo y el próximo me llevan", escribió en la galería.

Esta acción habría indignado a Nicole Neumann, ya que tanto ella como su expareja y Viciconte tienen una medida cautelar que les prohíbe publicar fotos en donde se vea el rostro de las pequeñas.

"No las mostró él a las chicas, fue una pariente. Quien no tiene una cautelar puede mostrarlas", explicó la modelo en Nosotros a la mañana, y ante la pregunta de Karina Iavícoli sobre si cree que fue a propósito, no dudó en responder categóricamente. "¡Ay! chicos ¡Hola! uno más uno es dos".

Hace unas semanas la hermana de Nicole, Geraldine, también había subido imágenes de las niñas en sus propias redes, aunque en aquella ocasión ella era parte del viaje que disfrutaban en familia y había sacado las fotos personalmente. "No se fueron todos juntos, la hermana solo muestra las fotos de las hermosas hijas que tienen en común Fabián y Nicole. Sabiendo que está la medida cautelar y que las chicas no se pueden mostrar, ¿para qué las muestra? Más sabiendo que están lejos", se preguntó Iavícoli.

Fabián Cubero en México con su novia, Mica Viciconte Crédito: Instagram

La charla derivó en un debate sobre el viaje de Cubero con sus hijas. Al ser consultada sobre cuándo se habían ido del país, Neumann no supo responder con exactitud. "¡Qué buena pregunta! Creería que el 3, el 4 (de enero) No entremos, no entremos".

La rubia no quiso dar muchos detalles del tema, y esquivó la pregunta sobre si el exfutbolista se llevó a las hijas que tienen en común sin que ella supiera. "Yo no voy a contestar nada, todo lo que esté fuera de cómo tiene que ser, lo están llevando los abogados, como corresponde", expresó. "No voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Todo lo que esté afuera de lo normal lo llevan adelante los abogados", repitió.

Según Neumann, hay permisos firmados para que sus hijas salgan del país y ella está en comunicación con las pequeñas. "No me puede negar la comunicación con mis hijas, es un delito. Les regalé celulares a ellas para poder tener una comunicación directa", explicó. Y mientras el panel insistía en la versión de que las chicas salieron del país sin el conocimiento de la madre, la modelo quiso dejar algo en claro. "Están asumiendo cosas que yo no dije".

