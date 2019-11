La emoción de Nicole Neumann por el casamiento de Pampita

Crédito: Archivo

El casamiento de Pampita Ardohain fue el tema más debatido en todos los programas de espectáculos y magazines durante este lunes y, por supuesto, en Nosotros a la mañana se refirieron a la fiesta y a todo lo que se desprendió de ella. Si bien Nicole Neumann había sido bastante crítica en la previa de la boda, esta vez no pudo evitar reconocer que se emocionó al ver algunas imágenes del gran día de su colega.

Mientras Gabriel Olivieri, relacionista público, amigo de Pampita e invitado al casamiento hablaba sobre los momentos más emotivos de la noche, la rubia miraba atenta sin emitir ningún tipo de comentario. En un momento, el Olivieri explicó que todos los invitados se derritieron de ternura cuando Benicio, el más pequeño de los hijos de la modelo, dijo: "Roberto, ya podés besar a mi mamá".

En ese instante, Nicole reconoció que también sintió mucha dulzura con Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de Pampita. "Fue muy emocionante verla entrar con ellos tres. Esa imagen fue divina".

Neumann, que es vegetariana, había criticado que el plato principal del casamiento fuese cordero. "No, no, malísimo. No me gustó. Cordero es bebito", dijo hace unos días cuando se conoció el menú.

Además, la modelo explicó que no entiende cómo alguien puede decidir casarse en tan poco tiempo. "Ya dije que jamás cometería ese error", expresó el día después del compromiso de su colega. "A cada uno le parece lo que le parece sobre su relación y los tiempos. Yo no lo haría. Tardo tres o cuatro meses en presentarles un novio a mis hijas, así que imaginate si me voy a casar a los dos meses".