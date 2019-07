El humorista se pronunció al respecto y aseguró que su colega "debe estar preocupado" Crédito: Instagram Nito Artaza

Por años, fueron la dupla imbatible del teatro de revistas y, aunque sus caminos profesionales se bifurcaron, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti permanecen amigos. Por lo tanto, el protagonista de La jaula de las locas no pudo obviar una pregunta alusiva al estado actual de Cherutti, quien fue acusado de abuso sexual por la bailarina Melissa Brikman.

"Espero que pueda resolverlo en la Justicia para aclarar esta situación lo más rápidamente posible", expresó el actor en diálogo con Farándula Show. "Cuando se hace una acusación de esa naturaleza, él debe estar preocupado. Todavía no lo vi personalmente. Hoy estamos viviendo otros paradigmas. Hay que estar atentos a estas cuestiones y escuchar rápidamente a la Justicia", añadió.

Por otro lado, Artaza expresó que como amigo desea que "realmente no haya cometido ningún error". "Hemos compartido tantas cosas hermosas juntos. Pero bueno, hay gente que puede hacer su reclamo ante la Justicia y que lo más rápidamente lo aclare (...) los hombres tenemos que pedirle perdón a las mujeres durante tanto tiempo. No por esto, sino por la situación dominante y de confusiones que hemos vivido los hombres en todo este siglo", manifestó Artaza respecto al cambio de paradigma.

El humorista, actor y empresario teatral fue denunciado por abuso sexual por Brikman, una bailarina que hoy tiene 35 años, y quien aseguró que el hecho sucedió en 2003, cuando tenía 18. Según el relato de la mujer, el abuso ocurrió cuando fue contratada para un espectáculo a beneficio que el capocómico realizó en El Calafate. Brikman declaró en la Comisaría de la Mujer de Boulogne que, cuando Cherutti fue a buscarla y le pidió que fuera a su habitación de hotel "para hablar el tema del pago", le abrió con "el pantalón bajo exhibiendo sus partes íntimas", y que la extorsionó a acostarse con él por dinero. "Quedate tranquila que ahora vas a hacer el show y vas a volver a tu casa. Va a estar todo bien. No digas nada. Esto queda entre nosotros dos. Me imagino que la pasaste bien", le dijo Cherutti a la bailarina cuando concluyó el acto, según consta en la denuncia.

Recientemente, cuando Melissa se encontraba en Intrusos exponiendo su situación, Cherutti se comunicó con el programa. "Creo que es mejor cortar con el tema hasta que la Justicia decida. No me acuerdo de esta persona. Obvio fui mucho a El Calafate y con bailarinas, pero esto es una barbaridad. Inicié acciones legales. Como en los otros casos anteriores, que perdieron fuerza... Porque esto le hace un daño enorme a mi honor, familia y trabajo", declaró el humorista, cortando la comunicación, sin dar espacio a preguntas.

"Es un caradura. Me da mucho asco. Tengo mi verdad. Que se haga cargo. Quiero que se sepa quién es Miguel Ángel Cherutti: el tipo que me c... la vida", fue la respuesta de Brikman ante el llamado.