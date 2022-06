Netflix: los estrenos de series en julio de 2022

Del regreso de Neil Patrick Harris a la comedia romántica a los esperados dos últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things, Netflix vuelve a apostar a ficciones de diversos géneros que se incorporan este mes a su catálogo.

Estas son las principales series que llegan a la plataforma en julio:

*STRANGER THINGS (Cuarta temporada, Volumen 2)

Stranger Things 4 NETFLIX

Después de una corta espera, los hermanos Duffer nos entregan el Volumen 2 del fenómeno Stranger Things . La cuarta temporada había estrenado siete episodios altamente maratoneables donde se nos mostraba el origen del gran villano de la historia: el aterrador Vecna (Jamie Campbell Bower). Asimismo, se ponía el foco en cómo, a pesar de muchos de ellos estar separados geográficamente, todos los personajes de la serie se terminaban uniendo con un mismo objetivo. De esta manera, los showrunners demostraron que su serie todavía tenía mucho más para decir, y ésto se vio reflejado tanto en la incorporación de nuevas figuras (Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn) como en la subtrama de Eleven (Millie Bobby Brown) y su regreso a la oscuridad por un fin mayor.

Los últimos dos episodios que llegan este mes serán aún más extensos que los que ya se han podido disfrutar y, de acuerdo a los Duffer, atestiguaremos nuevas muertes. “Divididos por la distancia, pero siempre resueltos, los amigos afrontan un futuro aterrador. Pero es solo el comienzo. El comienzo del final”, adelanta Netflix sobre esta anticipada vuelta de una de sus series más exitosas. Disponible desde el 1 de julio.

*BOO, BITCH (Primera temporada)

Boo, Bitch Netflix

Lana Condor demostró que tenía un enorme talento gracias a su papel consagratorio en la saga de Netflix, A todos los chicos de los que me enamoré, donde interpretaba a la idealista Lara Jean Covey, una joven que estaba entre dos amores y que revalorizaba los intercambios epistolares. El carisma de la actriz le aseguró un nuevo protagónico, en este caso, en la serie Boo, Bitch, una producción sobrenatural creada por Tim Schauer, Kuba Soltysiak, Erin Ehrlich y Lauren Iungerich. En la ficción, Condor interpreta a Erika Vu, una adolescente que está a punto de terminar la secundaria y que es ignorada por la mayoría de sus compañeros, con excepción de su mejor amiga.

Como consecuencia, ambas buscarán llamar la atención y su plan tendrá un giro inesperado cuando Erika se convierta en fantasma y deba vivir la mejor versión de su vida, al menos mientras su entorno se lo permita. “ Estoy muy emocionada, quiero que la gente la vea, porque se trabajó mucho desde el peinado y el maquillaje hasta el vestuario. Es una historia muy divertida y yo luzco muy diferente a otros papeles que he interpretado ”, le contó Condor a la revista Seventeen sobre esta serie que consta de 8 capítulos. Disponible desde el 8 de julio.

*RESIDENT EVIL (Primera temporada)

Resident Evil Netflix

Fanáticos del universo Resident Evil, este mes Netflix tiene buenas noticias. Basada en la saga de videojuegos de terror desarrollados por Capcom y creados por Shinji Mikami, esta nueva adaptación finalmente se estrena con 8 capítulos, escritos por Andrew Debb y Bronwen Hughes, que ratifican que este micromundo tenía mucho más para ofrecer por fuera de sus famosas películas.

En cuanto a los detalles de la trama, que se desarrollará en dos líneas temporales, la plataforma de streaming preservó los más importantes, pero sí compartió su premisa: “A tres décadas del descubrimiento del Virus T, un nuevo brote revela los secretos de la corporación Umbrella”. La serie está protagonizada por Lance Reddick, Ella Balinska, Siena Agudong y Paola Nuñez. Disponible desde el 14 de julio.

*UN LUGAR PARA SOÑAR (Cuarta temporada)

Un lugar para soñar Netflix

El drama romántico de Sue Tenney, basado en la saga de 22 novelas de Robyn Carr, demostró ser un éxito para la plataforma. El puntapié de Un lugar para soñar fue la llegada de la enfermera y partera Melinda “Mel” Monroe (la ex This Is Us, Alexandra Breckenridge) a la ciudad apócrifa de Virgin River, un espacio en el que buscaba dejar atrás los fantasmas del pasado para empezar de cero. Allí, conoce a Jack Sheridan (Martin Henderson), el dueño de un bar, quien la hace sentir cómoda y de quien Mel eventualmente se terminará enamorando.

En este regreso, Un lugar para soñar promete revelar quién es el padre del bebé de la protagonista, toda una prueba de fuego para Jack y Mel, una dupla que causa furor entre los fanáticos de la ficción. La saga de Virgin River fue escrita por Carr cuando la autora decidió que era momento de usar episodios de su vida personal para convertirlos en ficción. Es precisamente el relato universal lo que también funciona en una serie que conquistó al público por sus dramas cotidianos. Disponible desde el 20 de julio.

*REBELDE (Segunda temporada)

Rebelde Netflix

Según promete Netflix, Rebelde, el relanzamiento de la famosa serie argentina Rebelde Way, desembarcará este mes en la plataforma con muchos giros argumentales y relatos adictivos. “La serie para jóvenes adultos llena de drama regresa para otra temporada con la nueva generación de rebeldes, con Azul Guaita y Sergio Mayer Mori”, adelantó el servicio de streaming sobre esta vuelta. Por lo que se puede llegar a intuir de acuerdo a lo visto en los capítulos previos, Rebelde mostrará las consecuencias de las expulsiones de la Elite Way School, los pormenores de la Logia (esa sociedad secreta que tanto protagonismo tiene), y varios conflictos latentes entre sus protagonistas.

“Jana y yo tenemos en común la música, siempre ha sido muy importante para mí el juntar la música con la actuación, son mis dos grandes amores y me esforcé muchísimo para aprender a tocar otros instrumentos para la serie” reveló a Glamour la protagonista Azul Guaita sobre su rol en la exitosa producción mexicana dirigida por Santiago Limón. Disponible desde el 27 de julio.

*DESPAREJADO (Primera temporada)

Desparejado Netflix

El actor Neil Patrick Harris vuelve a la TV luego de ficciones como How I Met Your Mother y Una serie de eventos desafortunados, entre otras producciones en las que se destacó. En esta ocasión, Harris regresa con la ficción de Darren Star (Sex and the City, Emily in Paris) y Jeffrey Richman (Modern Family) Desparejado, en la que personifica a Michael, un agente de bienes raíces que considera que tiene una vida perfecta. Todo cambia de un momento a otro cuando su novio de casi dos décadas -con quien tenía una armónica convivencia- lo abandona sin mayores explicaciones. De esta manera, Michael deberá replantearse muchos aspectos de su vida mientras atraviesa un duelo muy complejo .