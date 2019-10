Noemí Alan contó qué va a hacer con el dinero que ganó en Quién quiere ser millonario

1 de octubre de 2019 • 17:42

Su participación en el programa de Telefe, Quién quiere ser millonario, la devolvió al medio. Noemí Alan, sex symbol de los 80, pasó años difíciles con depresión, internaciones y falta de trabajo, pero salió adelante gracias al amor y la contención de sus hijos, Lara y Jano. " Con los 180.000 pesos que gané voy a abrir un negocio de especias y plantas aromáticas y, quizá, vuelve a hacer algo con los animales: durante mucho tiempo tuve guardería y criadero", contó en Confrontados a Rodrigo Lussich y Carla Conte, en Canal 9.

Noemí se quejó de la falta de trabajo y encontró una explicación: "En televisión siempre trabajan los mismos. Yo no pertenezco a ningún grupo ni de Tinelli ni de Suar ni ningún otro. Tampoco se está haciendo mucha televisión y por eso casi todos los actores terminan en el teatro". Y dijo que hoy vive gracias a la ayuda de sus hijos. "Me ayudan mucho y ahora los dos van a volver a vivir conmigo".

La Tana Alan estuvo internada dos veces en los últimos dos años. "Estoy superando mi depresión. Estuve internada el año anterior y hace cinco meses. Esta vez estuve un poco más que la otra, un mes, porque yo quise. Tuve un decaimiento porque dejé de tomar la medicación. Mi hija me la compraba y quería irse de vacaciones, y me dio vergüenza pedirle. Así que no la tomé. La obra social de Actores me hace 40% de descuento pero igual es caro. Ahora hice unos trámites y tengo más descuento. Casi todos los días voy a un hospital de día en el que hacemos talleres, juegos".

Alan también habló sobre su adicción al alcohol. "La lucha para dejar el alcohol fue la más difícil, pero llegó un momento en el que mi cuerpo no puede consumir más. Me sirvieron la internación y la terapia, porque nadie toma gratuitamente por nada. Quizá es algo de la niñez y el alcohol es tu compañía. Primero fue la depresión y pensé que con un traguito me levantaba el ánimo. Alguna vez pensé en suicidarme. En terapia vi cosas que tenía olvidadas. Un día, hablando de la muerte de mi hermano, el terapeuta me agarró de la mano y me dijo: ay Tanita, con todo lo que te pasó bastante bien estás. Me quedaba encerrada en casa tirada en la cama. Ni fumaba para no salir. Tampoco comía, ni les preparaba la comida a los chicos. Hoy soy otra persona. Estoy volviendo a ser aquella Tana", contó esperanzada.

Del padre de sus hijos, el actor Edgardo Moreira, dijo que nunca había vuelto a hablar con él. "Lamento que no podamos tener una relación normal. Creo que a los chicos los ve muy poco. Cuando empezamos a estar mal como pareja lo desconocí; ya no era el hombre del que me había enamorado. Creo que estaba ciega y no quise ver hasta que se me abrieron los ojos a los golpes. Hoy me da miedo enamorarme porque me doy entera. Y no creo que pueda convivir con alguien otra vez. Me gustaría tener un amigovio con el que salir, charlar".