Nora Cárpena explicó por qué su noviazgo con Guillermo Bredeston podría haber sido un “WandaGate”

Podría haber sido la China Suárez de su propio “WandaGate”, pero “gracias a dios” en su época no existían programas de chimentos como en la actualidad. En una larga entrevista televisiva, la actriz Nora Cárpena se refirió así al inicio de su romance con Guillermo Bredeston, el amor de su vida, además de hacer un repaso por su carrera y su presente laboral.

“Cuando nosotros empezamos no había redes, sino imaginate cómo las hubiéramos usado”, arrancó la actriz este viernes en Intrusos, y contó que tiene una cuenta muy activa de Instagram en donde muestra su vida y comparte su trabajo porque cuenta con la ayuda de Nazarena, una de sus hijas. “No soy muy adicta a esas cosas porque soy engrupida y no me gusta hacer las cosas mal”, confió. Luego reconoció que “siempre mete el dedo en donde no corresponde” y que por eso decidió mejor no manejar sus redes.

“ Soy engrupida porque cuando las cosas no me salen bien me pongo mal ”, sentenció, y luego ensayó una explicación al respecto: “Será porque me han ido bien las cosas en la vida, entonces cuando una cosa no me sale bien me enojo conmigo misma”. En ese momento, explicó que por esa razón no le gustan los teléfonos celulares y que eso sucede por una cuestión lógica generacional. “No puedo aprender a la velocidad que aprende la gente joven”, explicó, aunque luego señaló que está aggiornada por sus siete nietos, que son “de todas las edades y colores” y se rio luego de confesar que se le cae el pelo: “Estoy vieja”, dijo cómplice.

Antes de meterse de lleno en su carrera, la actriz contó que estuvo 15 días de vacaciones en Estados Unidos, donde fue a visitar a una amiga, y que fue el primer viaje pospandemia y sola, tras la muerte de su compañero y gran amor de su vida, el actor Guillermo Bredeston. Además, se rio de las complicaciones que la pandemia le agregó a los viajes en el exterior: “Terrible viajar pospandemia. Viste que llegás a Ezeiza, te sacan los zapatos, tenés el PH. ¡No! El PCR, sacás todos los papeles, se te caen, a mí se me cae siempre todo, no encontrás nada, el hisopado, la declaración jurada americana… ¡Es una cosa de locos!”, concluyó, ya casi sin aire.

Cuando Cárpena contó que adelantó el viaje por el tema de las vacunas -ella tiene dos dosis de Sputnik y decidió viajar antes de que sea obligatoria la vacunación-, Adrián Pallares aprovechó para preguntarle por versiones que indicaban que las protagonistas de Brujas se habían enojado por su partida anticipada. “Nosotros íbamos a terminar a finales de noviembre. Después por problemas de trabajo de Moria Casan, se adelantó el final. Y justo salió la noticia de la vacuna así que me fui tres días antes”, repasó, y aseguró que ella “no vivió” ningún ataque de María Leal ni se enteró de ningún enojo. “María es muy pata, no creo”, respondió ante la insistencia de los panelistas.

“Me parece que lo que mantuvimos inteligentemente fue que en el escenario somos todas muy respetuosas”, aclaró sobre la buena onda siempre de “las Brujas” a lo largo de los años, y destacó la importancia de que cada una tiene su momento en el escenario. “Nadie puede interferir en el momento de la otra”. Luego, contó que ella, Moria y Susana Campos eran las que siempre salían a cenar luego de la función –”cuando se podía”- y que Thelma Biral y Graciela Dufau eran distintas. “No son callejeras, y yo soy callejera, a mí me encanta andar por restaurantes”, destacó y señaló a Moria como una gran compañera para estas salidas. “Y con Guillermo lo mismo. Siempre dije que había teatro para después salir a comer, que era lo que más me divertía”, concluyó.

Luego de repasar su lugar en Brujas, Cárpena habló de las temporadas en Mar del Plata con los Bredeston. “Era otra época. No es que esta sea mala, pero cuando sos más jóven las cosas son distintas. No es que las épocas cambian, lo que cambia es uno”, dijo, y recordó las noches con Emilio Disi, Dorys del Valle y Juan Carlos Calabró. “Anoche soñé con Cala”, recordó en ese momento, y contó que fue a ver al humorista al hospital antes de morir, y que en su sueño él la abrazaba y le daba el pésame por la muerte de Bredeston.

Más adelante, recordó cuando rechazó la propuesta de Alberto Migré para Rolando Rivas, taxista. “Cuando se hizo Rolando Rivas, a mí me llaman para la primera temporada, le dije que no a Migré y después me quería matar. Lo llamé por teléfono y le dije: ‘Alberto, por favor, solucióneme el problema’. Y entonces me respondió: ́’Bueno, pídame perdón’. Le pedí perdón y volví al segundo año”.