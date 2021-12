Hilaria, la esposa de Alec Baldwin, habló con sus hijos sobre el accidente en el set de Rust y confesó: “Estoy perdida”

En un sentido posteo publicado en sus Stories de Instagram, Hilaria Baldwin compartió con sus seguidores cómo se encuentra en este duro momento en el que está apoyando a su esposo, Alec Baldwin. El actor está siendo investigado por la tragedia que se vivió en el set del film Rust el 21 de octubre, cuando disparó accidentalmente un arma que no había sido descargada correctamente, episodio que acabó con la vida de la directora de fotografía del western, Halyna Hutchins , y en el que el cineasta Joel Souza terminó herido.

La empresaria e instructora de yoga de 37 años, quien se casó con el actor en el año 2012, aseguró sentirse “perdida” y reveló que habló con algunos de sus hijos sobre el episodio, momento al que describió como “desgarrador”. Hilaria tiene seis pequeños fruto de su relación Baldwin: Carmen de 8 años, Rafael de 6, Leonardo de 5, Romeo de 3, Eduardo de 1, y Lucia de 9 meses.

“He tenido que tener algunas conversaciones, explicando los últimos eventos a mis hijos mayores. Podés imaginar lo desgarrador que ha sido”, contó. “ A veces me quedo paralizada, sabiendo que soy la adulta que debe guiar a mi familia, pero estoy tan perdida en cuanto a cuál es la dirección correcta. No hay un manual para esto. A veces me sorprendo a mí misma, sorprendida de estar en la posición de adulta y pienso: ‘¿Debería saber qué hacer?’ ”, reflexionó en su posteo.

Por otro lado, Hilaria también aprovechó su texto para agradecerle a una amiga, Anne, quien la está acompañando en este proceso, a la ONG Child Mind Institute, y al libro It’s Okay to Not be Okay (Está bien no estar bien) de Danielle Sherman-Lazar por darle herramientas para “explicar la tremenda tristeza” que padece a sus hijos. Asimismo, expresó que siente “mucha amabilidad, amor y apoyo” de la gente que se le acerca: “Sé lo afortunada que soy por tenerlos”, sumó.

“Hilaria está preocupada, Alex no está durmiendo bien, está atormentado, lo persigue lo que le sucedió a Halyna y está luchando porque claramente entiende que quienes peor la están pasando son los familiares [de Hutchins]”, contaba un allegado a la mujer a la revista People hace un mes. “Alec no quiere lástima de nadie, no quiere que el foco esté puesto sobre él, simplemente quiere ayudar al marido de Halyna y al hijo en todo lo que pueda”, aseguraba la fuente.

Baldwin está en contacto permanente con Matthew Hutchins, viudo de Halyna, y con el pequeño de 9 años, Andros, desde que aconteció la tragedia, e incluso se los vio desayunando juntos. El esposo de la directora de fotografía aseguró que el actor siempre fue “muy comprensivo”. “He hablado con Alec Baldwin y me está apoyando mucho”, declaró a la publicación The Daily Mail.

La desgarradora entrevista que brindó el actor

Esta noche se emitirá por la cadena ABC un mano a mano de Alec Baldwin con el reconocido conductor George Stephanopoulos, y en el adelanto difundido se nota al actor completamente quebrado. “¿No estaba en el guion que se apretara el gatillo?”, le pregunta el conductor . “El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, responde Baldwin. “Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería”, amplió. “No me parece real lo que pasó”, dijo Baldwin, quien lloró al hablar de Hutchins. “Era una persona amada por todos los que trabajaron con ella, querida y admirada”, aseveró, notablemente conmovido.

