Nora Cárpena: "Todos los días rezo por Fede"

Nora Carpena se refirió a la salud de Fede Bal y también recordó a su marido y la pelea reciente con Mica Viciconte

"Soy muy callejera. Mis hijas me quieren atar a la cama. Tendría que estar en Nueva York con una amiga pero hay que cumplir. Y soy obediente y acá estoy, en casa. Apenas di una vuelta manzana con los perros, nada más. Y ahora me voy a dar la antigripal", dice Nora Cárpena a modo de queja en Intrusos , el programa que Jorge Rial conduce en América.

La actriz contó que levantaron la temporada de Mentiras inteligentes en Mar del Plata por "el problemita de salud de Fede (Bal). El 30 de abril deberíamos arrancar con la gira en el Gran Buenos Aires. Estamos seguros de que para ese momento Fede, aún siguiendo con el tratamiento, va a poder estar con nosotros". Y contó cómo se enteró de la enfermedad de Federico Bal: "El martes a la noche fuimos a cenar con Carmen y Fede, y al día siguiente él viajó para hacerse un estudio. El jueves nos llamó el productor, nos dijo que algo había salido mal, pero que Fede volvía para hacer algunas funciones. Hicimos la función de viernes y el sábado de la semana pasada se volvió a Buenos Aires porque lo llamó el médico para darle los resultados, y no eran buenos. Así que terminamos la temporada de esa forma. Todos los días rezo por Fede y le mando un mensajito que él me contesta . Y con Carmen hablé. Y además le mando mensajes".

Nora Carpena quiere hacer las paces con MIca Viciconte

Nora también contó que el 1º de abril vuelve a Incorrectas , junto a Moria Casán, por América. Y minimizó la pelea que tuvo con Mica Viciconte el año pasado. "Di una opinión sobre Mica pero no la ofendí. Es joven, mona, se desenvuelve bien. Es simpática, amorosa. Dije que quizá no le interese hacer una obra de Chejov porque lo suyo es más bien la conducción, el entretenimiento. Pero no quise ofenderla. A mí me hubiera gustado ser Norma Aleandro. El otro día la vi en El hijo de la novia y se me cayó la baba de envidia".

En Intrusos quisieron saber si la actriz podía darle otra oportunidad al amor. "No quiero tener una pareja. Siempre fui muy engrupida y me gusta que el hombre sea más grande, para ser yo la joven en la pareja. ¿Cómo hago ahora para ser la joven? Y no sé si tengo ganas. Estaba muy enamorada de Guillermo (Bredeston, su marido, fallecido hace un año y medio)".

Nora Carpena y Guillermo Bredeston, un amor que se sobrepuso a una separación temporal Fuente: Archivo - Crédito: Julian Bongiovanni

Nora recordó una separación temporaria de Bredeston cuando ella protagonizaba una novela junto a Alberto Martín. Y dio detalles: "Seguramente yo coquetearía porque está en mi esencia. Éramos jóvenes, lindos. Y Guillermo se lo tomó a mal. Nos separamos momentáneamente. No por Alberto sino por mí. Por mi actitud. Guillermo no podía entenderlo. Fue momentáneo, porque al poquito tiempo nos fuimos de viaje. Salimos en un crucero desde Buenos Aires a Miami, durmiendo en camarotes separados. Y con nuestras hijas. Ahí fue nuestra reconciliación. Estuvimos en Miami, luego en México y ya volvimos juntos", aseguró.