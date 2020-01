Nora Cárpena se refirió a los rumores que aseguran que vive un romance con Alberto Martín Fuente: Archivo

8 de enero de 2020 • 19:20

¿Qué pasa entre Nora Cárpena y Alberto Martín? Para entender esta historia de amor, concretada o no, hay que remontarse a los años '70, cuando ambos protagonizaban una novela de Alberto Migré en Canal 9: El hombre que me negaron. Por entonces, ellos eran los protagonistas de un romance en la ficción y, se dijo también, en la realidad. Ambos estaban en pareja y nunca aceptaron que fuera cierto, pero a Nora el rumor le costó un año de separación con Guillermo Bredeston.

El año pasado, Cápena y Martín compartieron escenario en Así es la vida, y este verano ambos están haciendo temporada en Mar del Plata: ella con Mentiras inteligentes y él con 20 Millones. A partir de esa coincidencia, los rumores de romance entre ellos volvieron al ruedo, y Moria Casán -amiga personal de la actriz y conductora del ciclo en el que trabaja como panelista, Incorrectas- se hizo eco del asunto y decidió meter el dedo en la llaga.

"Eso no es verdad. Por un chiste tuyo se armó semejante quilombo", reclamó Cárpena, en un móvil desde La Feliz. "Somos dos viejos calandracas. ¡Sos una celosa, Moria! Me están cortando la posibilidad de conseguir un (Humberto) Poidomani para mí también. ¡Déjenme de joder con otro actor! Yo quiero un amor en Roma", siguió, en alusión al romance de Casán con el artista plástico.

"A Alberto no lo he visto para nada. Carmen Barbieri vino a ver nuestra otra y él no", aclaró luego. "¿Quedó algo de aquel pasado?", indagó Casán, dando por sentado que el romance existió. "En aquella época había una mujer que llamaba a mi casa y decía cosas mías. Nunca supe quién fue. En ese momento yo era joven, muy mona y tenía mucho éxito. Y tenía un metejón con Guillermo, estaba muerta de amor", se defendió Cárpena.

Así, Nora desmintió el rumor de romance con Alberto Martín. "Juro que ni lo vi. Yo quiero novedades. No tuve nada, pero él está usado. Quiero un Richard Gere. Tengo ganas de vivir y que el amor me sorprenda. Cuando vuelva a Buenos Aires salgo con vos Moria y me encaminás", propuso la actriz, con mucho humor.

Carolina Papaleo, panelista de Incorrectas, sugirió que en realidad hay romance entre los compañeros de elenco de 20 Millones, Carmen Barbieri y Alberto Martín, y que Nora sería el chivo expiatorio. "Los tres somos libres y podemos hacer lo que queremos", aseguró Cárpena antes de dar por terminado el asunto.