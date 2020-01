Micaela Viciconte y Nora Cárpena se cruzaron en vivo en Incorrectas y se dijeron de todo

30 de enero de 2020 • 00:02

Desde que Nora Cárpena debutó en su nuevo rol de panelista demostró que no le tiene miedo a las polémicas y que está dispuesta a decir lo que piensa de quien sea y en cualquier momento. Algo parecido a lo que ocurre con su compañera de Incorrectas Micaela Viciconte. El problema es que, desde la semana pasada, a las dos se les ocurrió decir lo que piensan una de la otra.

Lejos de poner paños fríos, la producción y la conductora del programa, Moria Casán, decidieron cruzarlas en vivo. Desde Villa Carlos Paz, donde forma parte del elenco de Una noche en el museo, Viciconte se mostró decidida a ponerle los puntos a la actriz de Mentiras verdaderas, y no se quedó con las ganas.

La polémica comenzó cuando en El Show del Espectáculo Cárpena confesó que no lograba imaginarse a la exparticipante de Combate "rompiéndose el alma estudiando cinco meses para hacer La Gaviota, de Chejov".

Por eso, desde Mar del Plata, este miércoles se vio obligada a dar explicaciones sobre sus dichos, que fueron tomados por Viciconte como una frase desafortunada, prejuiciosa y discriminatoria. "Yo no tengo ningún prejuicio. Yo creo que no estoy capacitada para muchas cosas, no tengo por qué pensar que ella puede o no puede. Yo me basé en lo que ella dice, ella dijo muchas veces que no le interesaba leer, y bueno, hay cosas que para hacerlas hay que leer", expresó la viuda de Guillermo Brédeston.

"Lo entendí perfectamente. Está todo bien, pero dijiste algo que no comparto: que yo no lea un libro no significa que no sea capaz de estudiar una obra de teatro y trabajar. Me parece que hay etapas para todo. Después dijiste que ahora soy joven, hay que ver si llego de grande, como tirándome un poco más la tierra para que me muera. Yo no lo comparto, hay una cierta discriminación hacia mi persona", le respondió la rubia.

"Para hacer la Nina de Chejov tenés que ser joven, yo no podría hacerla, soy vieja para ese personaje. Yo podría ser la Irina, si querés la hacemos juntas, vos hacés Nina y yo a Irina", ironizó Cárpena.

Y entonces, Viciconte la acorraló: "Hagamos la pregunta para que sea más fácil... ¿Vos me creés capaz de hacer una obra de teatro donde tenga que estudiar un libreto, me creés capaz, sí o no?". La respuesta: "¿Con qué texto?", pareció no conformarla.

"No importa qué texto, ahí es donde vos me estás desmereciendo. ¿Vos me creés capaz de hacerlo y hacerlo bien?", volvió a preguntar. Y Cárpena reiteró su respuesta: "Sí importa, porque yo no puedo hacer Shakespeare, yo no estoy capacitada para hacer Shakespeare, vos sí".

La ironía, sin embargo, no logró acobardar a Micaela, que rápida de reflejos, respondió: "Bueno, vos, yo soy yo. Yo sí, me animo a hacerlo". Cárpena, entonces, redobló la apuesta: "Como yo soy yo, digo lo que quiero".

"Perfecto, pero yo soy yo, y estás hablando de mí. Entonces, si vas a hablar de mí averiguá bien antes de hablar de mí", la desafió Viciconte. Y Nora recogió el guante: "¿Cómo voy a averiguar si no te lo he visto hacer todavía? No te lo he visto hacer. No te lo propusieron, hay que decirle al Cervantes que te lo proponga".

"Vos querías ser panelista y estás trabajando de panelista, a la par nuestra, entonces somos capaces las dos. Porque sos actriz consagrada y hoy estás de panelista. Entonces, bueno, bajemos un poco", disparó Viciconte.

"Oíme, mi amor: ¿qué tiene que ver el culo con la memoria? Yo nunca dije que no quería ser panelista", apuntó la actriz de Padre Coraje. "Vos me estás diciendo que no me creías capaz de hacer una obra de teatro. Bueno, la estoy haciendo, poco personaje, mucho personaje, estoy aprendiendo. Yo en ningún momento dije que era una gran actriz, actriz consagrada, yo solamente trabajo y nada más", contraatacó la novia de Fabián Cubero.

Acorralada, Cárpena decidió entonces cambiar de interlocutor y hablarle directamente a su amiga Moria Casán. "Es una discusión absurda porque no nos entendemos, me explico mal. Perdoname Moria, vos me conocés, si yo no hubiera querido ser panelista no iba de panelista, lo fui porque me encantó. Yo por ahora, gracias a Dios, nunca hice lo que no quería".