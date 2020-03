Nora Cárpena, hablo de la salud de su compañero de Mentiras inteligentes. Crédito: Instagram

Desde que Federico Bal anunció que padece cáncer de intestino , la colonia artística no paró de mandarle mensajes de aliento, tanto a él como a su mamá, Carmen Barbieri. Aunque la mayoría de ellos fueron en forma privada o a través de las redes sociales, algunas figuras del mundo del espectáculo decidieron hablar públicamente.

Nora Cárpena , su compañera en la obra Mentiras inteligentes (que tuvieron que levantar a raíz del estado de salud del actor), se refirió al tema en una entrevista con Ulises Jaitt para El Show del Espectáculo (AM 1300, La Salada): "Lo estoy viviendo con tristeza. Que a gente joven le pasen cosas tan duras a uno le pega doblemente, porque piensa todo lo que deja, toda una vida por delante. Qué lástima que le pase esto a una criatura. Fede va a estar bien porque va a hacer el tratamiento, pero tiene que pasarlo. Tiene que poner el cuerpo y su cabeza".

En coincidencia con la información que había llegado la semana pasada, la actriz contó de qué manera el elenco de la obra tomó conocimiento de la preocupante noticia: "Me enteré porque teníamos función, y me dijeron que se suspendía porque se había ido a hacer un estudio. Al día siguiente me llaman y me dicen que se suspende nuevamente porque Fede había tenido un problema con el estudio. Después me llamó (el empresario teatral) Alberto Raimundo y me comentó cómo estaban las cosas. Fede volvió, hizo la función y, con los resultados, el médico decidió que había que empezar el tratamiento".

Con una vida dedicada al mundo del espectáculo, Nora también se refirió a Carmen Barbieri, a quien conoce desde sus inicios. "Ella sufrió muchísimo lo de Santiago Bal, pero un hijo es un hijo. Nos mensajeamos y el otro día fui a ver 20 Millones . Está como cualquier mamá, triste y preocupada".

Finalmente, Cárpena afirmó que no tiene dudas de que el actor va a poner todo de sí para salir adelante, "Federico va a estar bien porque es un toro. Tiene mucha voluntad, que es lo importante. La gira de Mentiras inteligentes va a arrancar en mayo con él, no tengo ninguna duda. Como soy una persona religiosa, lo que puedo hacer es rezar, ponerlo en cadena de oración y desear que le vaya bien y darle mucha fuerza a su mamá, que está pasando un momento tan difícil".