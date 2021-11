Nora Lafón, histórica jefa de prensa de Sandro, apuntó contra Olga Garaventa: “No era la persona que yo creía”

En medio de la polémica por la herencia de Sandro y el reclamo de paternidad de su supuesta hija del cantante, Nora Lafón rompió el silencio. Su amiga y jefa de prensa durante 20 años recordó al astro de la canción y disparó contra Olga Garaventa, a quien acusó de no haber cuidado la memoria del ídolo.

“ Fui la primera decepcionada de Olga Garaventa. En mi caso no había ningún problema económico de por medio, yo la ayudé en muchas situaciones, confié en ella y ella me mintió de la peor manera . Creo que no era la persona que yo creí que era”, lanzó la periodista este jueves en comunicación telefónica con A la tarde.

Mientras el equipo del ciclo de América escuchaba sorprendido, Lafón dio algunos ejemplos en los que fue engañada por la última esposa de Roberto Sánchez. “Ella me pidió que fuera a declarar a su favor al tribunal de La Plata. Bajando las escaleras, yo le pregunté sobre la miniserie que se estaba armando de Sandro y me dijo que no sabía nada. Después me entero que ella ya había firmado todo”, comentó al tiempo que hizo una llamativa advertencia: “La serie se hizo basada en el libro de Graciela Guiñazú. Cuando venían con el libro, él no lo firmaba porque no estaba de acuerdo con esa biografía”, aclaró.

Tras reconocerse como una hermana mayor para el cantante, la periodista que conoce todos los secretos del artista opinó sobre la historia de amor entre Sánchez y Garaventa. “ Yo la creí la historia, pero ahora ya no sé qué creer, con los cambios que ella hizo ya no lo sé. A mí me decepcionó ”, indicó molesta.

“Hay muchas cosas en las que me sentí engañada. Al principio me consultaba sobre cosas que Sandro jamás hubiera dado consentimiento. Yo lo conocía muy bien y sabía qué quería y qué no. Y cuando yo le decía que no, parece que le molestaba”, agregó.

Al confesar que ya no tiene diálogo con Garaventa, la invitada esbozó una teoría respecto a su accionar. “Hace mucho que no la veo ni tengo relación con ella. Es probable que esté armando un relato. A lo mejor necesita dinero para subsistir, no lo sé. No me gusta acusar a la gente en vano”, señaló mientras remarcaba que “Roberto tenía una cantidad importante de dinero que se fue gastando en su salud. Pero él tenía reservas, nunca hablamos cuánto, pero sé que nunca invirtió en el exterior y que tenía plata”.

Así como reconoció que Sánchez estaba enamorado de su última mujer, Lafón aseguró desconocer si Sandra JR es hija del cantante. “ Con lo que a Roberto le gustaban los chicos, siempre pensé que si fuera cierto que tenía una hija hubiera estado encantado de tenerla. Se hubiera ocupado porque se ocupaba de todos los hijos del resto ”, comentó.

Sobre cómo era su vínculo con el artista, recordó: “Yo estuve 20 años al lado de él, hablándonos todos los días por teléfono. Yo ya era su amiga desde antes, dude mucho en trabajar para él porque no quería romper mi amistad. Teníamos una amistad maravillosa, nos queríamos mucho (…). Yo lo extraño mucho. Lo que me hace feliz es que cuando íbamos en el cortejo hacia su entierro, la gente me tocaba la mano y me decía gracias por haberlo cuidado tanto”, confesó emocionada.

“ Yo podría haber escrito la biografía de Roberto y no lo hice porque estoy cansada de la gente que abusa de la memoria de otros. Por el enorme cariño que le tenía no voy a vivir a costa de la memoria de Sandro. Siempre intenté defender su memoria ”, compartió con la voz quebrada.

“Si tuvieras la posibilidad de charlar 10 minutos con Olga, ¿qué le dirías?”, preguntó Karina Mazzocco antes de despedir a la entrevistada. Sin pensarlo demasiado, Lafón expresó: “Le recordaría que pasamos algunas cosas juntas. Que no se olvide todo lo que yo la ayudé y que creo que no cuidó la memoria de Roberto como yo hubiera esperado”.