Esta mañana Milca Gili , agente inmobiliaria y exmodelo , estuvo invitada en Los Ángeles de la mañana y reveló que tuvo un noviazgo desconocido para muchos. En un principio se mostró reacia a recordar la relación amorosa, pero después confesó: "Sí, fui la novia de Luciano Pereyra durante cinco años ".

La exmodelo demostró incomodidad ante las preguntas de Ángel de Brito y Yanina Latorre, pero a cuenta gotas fue dando a conocer cómo fue el romance que luego describió como "una relación que no fue democrática".

" Él nunca quiso hacer pública la relación . Vivíamos juntos y teníamos una vida normal, salíamos a comer, pero todo sin prensa", explicó Gili. Cuando le preguntaron por qué durante tanto tiempo el cantante prefirió vivir su amor detrás de las cámaras, ella respondió: "Porque él es así. Sé que a él no le gusta mucho la exposición y lo respeto".

Mientras la lluvia de preguntas continuaba, la exmodelo interrumpió a las panelistas y expresó: "Nunca se supo y siempre me callé. La relación era oculta para la prensa, y ahora es pasado, terminamos hace tres años ".

Celos y toxicidad: la versión de Milca Gili sobre el noviazgo

Más adelante la agente inmobiliaria fue más allá y recordó los malos momentos que vivió en la relación con el intérprete: "No es fácil salir con un artista, porque cuando se abre la heladera la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego; por un lado está la magia de que es famoso y te elige a vos, pero también tiene su lado B y no la pasás bien".

Además reconoció que hubo " muchos celos y baja autoestima " durante el noviazgo, y que fue una de las razones principales de la ruptura. "Si vos sabés que a la otra persona no le gusta determinada actitud, que trabajes en tele, que tengas exposición como modelo, que te vean muchas personas, es un problema", reflexionó.

"Encima nos llevábamos diez centímetros de altura, así que yo no podía usar tacos. No era una pareja muy democrática. Creo que soy buena persona, pero tengo mis límites, y sentía que no tenía mucho voto en la relación", agregó.

Andrea Taboada aprovechó para preguntarle a la exmodelo por los rumores que en su momento relacionaron al cantante con Alejandro Fantino , y ella se río de esos comentarios: "Yo no creo nada de eso, y nunca nos afectó como pareja".

También aseguró que el artista "es una persona de diez", pero que no fueron compatibles en las formas de amar. Cuando le consultaron si le había dedicado alguna canción, Gili sonrío y no dudó en hacer otra confesión: "Varias, pero la más significativa fue ' Si no es muy tarde '".

Recordemos que Pereyra sorprendió a todos en marzo cuando oficializó su noviazgo con Julia , una joven profesora de inglés y jugadora de fútbol femenino: "Una alegría compartida es el doble de alegría. Por eso hoy decido compartirla con la familia amigos y antes que nada con ustedes #JuliaYLucho".