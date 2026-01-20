De ser “la familia perfecta” a cortar lazos y sacar los trapitos al sol: la cronología completa del escándalo de los Beckham

Luego de años de rumores y versiones cruzadas, la tensión entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, dejó de ser una cuestión puertas adentro para transformarse en un conflicto con exposición pública y derivaciones legales. Lo que durante mucho tiempo se intentó presentar como simples “desencuentros” familiares terminó escalando hasta el envío de cartas documento a fines de 2025, marcando un quiebre definitivo. Tras meses de señales que alimentaron las sospechas, fue el propio Brooklyn quien terminó por confirmar el distanciamiento con un contundente descargo publicado en su cuenta de Instagram, que volvió a poner el foco mediático sobre la interna de una de las familias más famosas del mundo.

En una serie de publicaciones, Brooklyn Beckham expuso por primera vez los motivos que, según él, explican el quiebre con sus padres y apuntó directamente al impacto que esa interna tuvo en su relación con Nicola Peltz. “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo”, escribió como introducción a su testimonio.

La publicación de Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento de sus padres (Instagram: @brooklynpeltzbeckham)

A medida que avanzaban sus publicaciones, el joven fue más contundente sobre su postura actual. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, afirmó, dejando en claro que la decisión de tomar distancia fue personal. También sostuvo que fue testigo de maniobras que, según su mirada, incluyeron “innumerables mentiras en los medios” para proteger una imagen pública.

Entre los episodios que mencionó como decisivos, Brooklyn recordó situaciones vinculadas a su boda con Nicola Peltz en 2022. “Mis padres han intentado arruinar mi relación desde antes de mi boda”, aseguró. En ese contexto, volvió a circular un testimonio que había trascendido meses después del casamiento, cuando una fuente reveló a People que durante la fiesta Marc Anthony anunció: “¡La mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!”, un momento que, según destacó, incomodó profundamente a la novia: “Nicola sintió que Victoria arruinó su boda y no podía entender por qué”.

Según Brooklyn, los problemas comenzaron tiempo antes de su boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Asimismo, relató un episodio ocurrido durante su casamiento que lo marcó profundamente: “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, escribió. También aseguró que Victoria se negó a último momento a confeccionar el vestido de novia de Nicola, pese a haberlo prometido, y agregó una frase que evidenció el quiebre emocional: “La noche de la boda mi familia me dijo que mi futura esposa no era de sangre ni familia”.

El joven también se refirió al escándalo por su ausencia en el cumpleaños número 50 de su padre y cuestionó lo que considera una prioridad excesiva por la imagen pública. “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para posar para una foto familiar”, expresó. Además, reveló que viajó a Londres con Nicola con intención de compartir un momento íntimo con David, pero que el encuentro solo fue aceptado bajo condiciones que excluían a su esposa: “Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”.

Brooklyn Beckham reveló los motivos por los que decidió distanciarse de sus padres

Lejos de buscar una reconciliación, Brooklyn cerró su mensaje con una postura firme sobre su presente: aseguró que desde que tomó distancia siente “paz y alivio” y remarcó que su prioridad hoy es construir una vida lejos de la exposición. “Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia”, concluyó.

Distancias, gestos y señales: la cronología del conflicto entre los Beckham y su hijo mayor

Desde que anunciaron su casamiento, muchos daban por hecho que Nicola caminaría al altar con un vestido diseñado por Victoria Beckham. Sin embargo, la elección de un Valentino Couture llamó la atención y abrió las primeras especulaciones. Durante meses, Nicola evitó hablar del tema, hasta que en agosto de 2022 explicó que no hubo conflicto, sino una imposibilidad técnica del taller de Victoria para terminar el vestido a tiempo. De todas formas, con el descargo de Brooklyn, esa teoría quedó confirmada.

Ausencias que empezaron a pesar

El 30 de marzo, David Beckham celebró sus 50 años en Miami, y ni su hijo Brooklyn Beckham ni su nuera Nicola Peltz asistieron Instagram @victoriabeck

El cumpleaños número 50 de Victoria Beckham marcó otro momento llamativo: Nicola no asistió a la celebración. Si bien explicó que estaba acompañando a su abuela enferma, el gesto no pasó desapercibido. Meses después, en marzo de 2025, la pareja volvió a ausentarse del cumpleaños de David Beckham, algo que ya empezó a consolidar la idea de un vínculo deteriorado.

En mayo de ese mismo año, una segunda celebración por David volvió a realizarse sin Brooklyn ni Nicola. Según fuentes citadas por People, la ausencia se habría debido a la presencia de Kim Turnbull, novia de Romeo, con quien Brooklyn habría tenido una relación.

Bloqueos, exposición y quiebre definitivo

La tensión escaló aún más en julio de 2025, cuando se supo que Brooklyn y Nicola habían dejado de seguir a David y Victoria en redes sociales. En medio de las versiones cruzadas, fue Cruz quien terminó aclarando que la pareja había bloqueado a toda la familia, y no al revés. Ese gesto digital, cargado de simbolismo, fue leído como un punto de no retorno.

El posteo de Cruz Beckham en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @cruzbeckham)

Lejos de calmarse, el conflicto sumó un nuevo capítulo en 2026, cuando medios británicos aseguraron que Brooklyn habría enviado una carta documento a sus padres solicitando que cualquier comunicación se realizara a través de abogados. Según una fuente citada por The Sun, el joven buscaba resolver las cosas en privado y sentía que sus deseos no estaban siendo respetados.