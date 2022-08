Nuevo round entre Luis Ventura y Beto Casella: “Lo que más me duele de todo esto es que varias veces salté por él”

La guerra entre Luis Ventura y Beto Casella parece no tener fin. Tras el descargo del conductor de Bendita TV en su programa, el periodista volvió a recoger el guante y habló al respecto. “Lo que más me duele de todo esto es que varias veces salté por él”, confesó el creador de Secretos Verdaderos.

“Ocurre que hay un hecho personal que daba cuenta de algo de Ventura (en referencia a su paternidad extramatrimonial) y levantamos algo que dijo en la radio Mercedes Ninci con Lanata. A partir de ahí, este hombre empieza a tuitear contra Lanata y contra mí. Lo saco al aire y durante 20 minutos nos dijimos unas cuantas cosas. A los pocos meses, me nominan al Martín Fierro y yo devuelvo amablemente, por discrepancia con la comisión directiva, la nominación”, explicó Beto Casella este miércoles en su programa de elnueve sobre los comienzos de esta guerra con su colega.

Tras repasar los dichos del periodista en su paso por LPA (donde dijo que agarraría a trompadas a Casella), el conductor de Bendita ironizó: “Lo mandó debajo de un camión a Jorge Rial, su compañero de 20 años y le hicieron una especie de homenaje en vida durante todo el día en su canal y le llegaron a decir que es como Woody, de Toy Story, el amiguito fiel que nunca te abandona”. Y ya con tono serio, agregó: “ Ni en esa discusión fuerte que tuvimos ni nunca en mi vida nombré a la persona que lo acompañó durante muchos años, que es la madre de sus hijos, porque es mi forma de ejercer el periodismo. Él sí lo hizo, y no me lo voy a olvidar nunca ”.

Al escuchar este descargo, Luis Ventura volvió a hablar ante las cámaras de Socios del espectáculo: “Las palabras están de más”, dijo mientras se culpaba por haber resurgido esta pelea ocho años después. “Ya está. En el canal me pidieron que tratara de guardarme un par de días porque estoy muy expuesto a un montón de temas y no puedo estar profundizando cuestiones que ya son sabidas ”, expresó mientras se retiraba hacia su vehículo.

Mientras no quiso volver a hablar de esa famosa tapa de Paparazzi que enfureció a Casella (donde se lo veía con su nueva novia, luego de separarse), el conductor aseguró que “las personas que tienen que saber lo que pasó lo saben entonces, ¿para qué explicar?”. Y tras la pregunta de la cronista de eltrece sobre si hay una posibilidad de que pueda tomar un café con su colega y arreglar las cosas, reflexionó: “La vida te da las respuestas. Hay que vivir la vida y yo la vivo. Yo sé dónde vive, lo hubiera ido a buscar y no lo hice. Yo creo que la vida en algún momento va a generar una circunstancia donde estemos los dos y después hablamos. Lo que más me duele de todo esto es que varias veces salté por Beto, y no me arrepiento eh, cuando lo hice lo hice en mi ley ”.

“Organizame un cortadito”

Y como si fuera una guerra que no tiene fin, luego de la palabra de Ventura quien volvió a hablar fue Casella. “Tirale que le ofrezco un saludo”, le dijo el conductor al movilero de Socios del espectáculo, quien se ofreció como mediador en esta batalla. Y sin saber si hablaba en serio o en broma, no descartó la posibilidad de encontrarse: “Yo un café me tomo con él, un cortado”, advirtió fiel a su humor.

Tras aclarar que su única intención es terminar con este conflicto, el conductor de Bendita aclaró: “Viste que hubo un despelote terrible con Rial... Nosotros ni nos metimos y podríamos haber hecho un informe (...). Pasaron ocho años, loco. Decile que me mande un mensajito, si él tiene mi celular ”. En cuanto a sus dichos sobre las veces que saltó para defenderlo, Casella lo desmintió: “No, son esas cosas que usa. Es lo mismo cuando yo digo ‘mirá, mucha gente me está mandando cosas de él’; son mentiras. Organizame un cortadito”, volvió a insistir con tono irónico.

Muy ingenioso, el cronista de eltrece le llevó un kilo de helado por si se lo cruza a Ventura “para enfriar las cosas”. Ante este divertido gesto, el conductor aprovechó para mandarle un contundente mensaje a su rival: “Afloja la calentura que somos abuelos los dos”, concluyó mientras se fue contento con su postre.