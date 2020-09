Nuevo round entre Yanina Latorre y Karina Iavícoli: "No te hacés cargo de nada"

Nueva pelea entre Yanina Latorre y Karina Iavícoli

La mala onda entre Yanina Latorre y alguna de sus compañeras de Los ángeles de la mañana a veces se hace indisimulable. Comentarios filosos, pase de facturas y chistes con doble sentido demuestran que la relación entre las angelitas está más tensa que nunca. Esta mañana, mientras hablaban del "Cantando 2020", una nueva guerra se desató entre la rubia y Karina Iavícoli, periodista y productora del ciclo.

Todo empezó cuando Ángel de Brito le advirtió a Iavicoli que Jey Mammon estaba muy enojado con ella, tras haberlo tratado de "poco profesional". Si bien la periodista desmintió que haya sido así, su compañera Yanina Latorre la desdijo al aire y salió a bancar al humorista. Sin embargo, fue un mensaje del participante del certamen de canto el que disparó el cruce entre las angelitas. "Dijo que no soy profesional, esa señora me tiene podrido. No sé qué quiere, pero que se ubique", se quejó Mammon en un WhatsApp enviado al conductor del programa.

Al escuchar sus palabras, Iavícoli la increpó directamente a Latorre: "Le mandaste un mensaje y le avisaste, ¿no?". "No, nos mira todos los días. ¡Qué enferma estás por favor!", retrucó la rubia casi sin poder creer la acusación de su compañera. Luego, si bien la productora intentó no caer en un nuevo conflicto, el comentario de Latorre asegurando que nunca se hace cargo de sus dichos la enfureció. "Me hago re cargo. Yo no dije que no era profesional. No soy como vos que hablás de mí en otros programas y después pedís que no lo pasen acá. Hablo de cuando estuviste en Mujeres [de eltrece], el tema estaba en la rutina y después pedís que no lo pasen", lanzó haciendo un reclamo al aire.

Ante la sorpresa del conductor, siguió: "Habló de mí y dijo que yo no me hago cargo de lo que digo. Yo me hago cargo de todo". Sin embargo, Latorre la interrumpió rápidamente y explicó cómo fueron los hechos: "Te cuento lo que dije al aire porque no sé si lo viste. Era un cuestionario donde me preguntaron a quien le clavaría el visto de las tres (en referencia a las angelitas) y dije que a ella".

"No, dijiste que me bloquearías", retrucó Iavícoli enojada. "Clavaría el visto", repitió casi a los gritos Latorre y muy molesta agregó: "No te hacés cargo de nada porque todo es un chiste".