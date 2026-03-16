Premios Oscar 2026: Kate Hudson protagonizó uno de los momentos más emotivos de la alfombra roja al asistir con su mamá

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 regaló una escena cargada de emoción cuando Kate Hudson apareció acompañada por su madre, la legendaria actriz Goldie Hawn. La dupla caminó de la mano frente a las cámaras en la previa de la 98.ª ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Ambas artistas eligieron looks brillantes. Hudson deslumbró con un vestido en tono verde azulado de Armani Privé, con una silueta ceñida cubierta de pequeñas gemas. La actriz completó su estilismo con una melena rubia peinada con ondas y una raya al costado, que dejaban caer sus rizos sobre un hombro. Para acompañar el look eligió un collar de diamantes y joyas plateadas de Garatti, que resaltaban el escote del vestido.

Madre e hija utilizaron looks brillantes para la ceremonia más esperada de Hollywood MIKE COPPOLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A su lado, Goldie Hawn apostó por un elegante vestido negro de silueta ajustada con detalles plateados bordados en el escote y a lo largo del cuerpo, acompañado por guantes largos del mismo color que aportaban un aire clásico. La actriz mantuvo su característico cabello rubio suelto y un maquillaje suave.

Goldie Hawn y Kate Hudson en los Oscar

Más allá de la moda, la presencia de madre e hija sobre la alfombra roja despertó un fuerte interés entre los fanáticos del cine. Goldie Jeanne Hawn es una de las figuras más reconocidas de Hollywood desde finales de los años sesenta, cuando alcanzó la fama con la serie Rowan & Martin’s Laugh-In. A lo largo de su carrera participó en títulos destacados como Las mariposas son libres, Shampoo, Bird on a Wire y Death Becomes Her, además de recibir una nominación al Oscar como mejor actriz por Private Benjamin.

Kate Hudson decidió llevar a su madre a uno de los momentos más importantes de su carrera Jordan Strauss� - Invision�

A pesar de pertenecer ambas al mundo de la actuación, Hudson reveló en una entrevista reciente que en su vida cotidiana el cine no suele ser el tema central de conversación con su madre. “En realidad nunca hablamos de actuación”, contó Hudson durante la charla moderada por el periodista Pete Hammond. “Hablamos de cine y de experiencias, pero mis padres nunca fueron de presionar a sus hijos para que triunfen”, remarcó.