Olivia Munn contó cómo el cáncer de mama cambió su visión de la vida: “Es todo lo que necesito”

En abril de 2023, Olivia Munn recibió una de las noticias más impactantes de su vida: fue diagnosticada con cáncer de mama bilateral. Desde entonces, la actriz comenzó una ardua lucha contra la enfermedad, sometiéndose a cinco cirugías -incluida una disección de ganglios linfáticos, una mastectomía doble y una histerectomía. Recientemente, la estrella de X-Men Apocalipsis reveló cómo este hecho inesperado cambió su visión sobre lo verdaderamente importante en la vida.

Fue mientras promocionaba su nuevo programa de Apple TV+ Your Friends & Neighbors en un evento en Los Ángeles que Munn habló sobre cómo este diagnóstico sacudió su realidad y le dio una nueva perspectiva. “No creo haberme dado cuenta de cuánto me centraba en cosas sin importancia hasta que tuve un momento decisivo en mi vida: el diagnóstico de cáncer de mama”, le dijo a People. “ Es lamentable, creo, que algo tan grave te haga reflexionar sobre cómo has estado viviendo y darte cuenta de que, al menos, estas cosas no importan . Pero, al mismo tiempo, supongo que esa es la bendición de esos momentos”, reflexionó buscando el lado positivo ante tanto dolor.

El posteo con el que Olivia Munn anunció que tiene cáncer de mama (Foto: Instagram/@oliviamunn)

Mientras transita esta lucha, la intérprete cuenta que está mucho más pendiente de sus amigos y familiares, especialmente de su esposo, John Mulaney, y de sus dos hijos, su hijo Malcolm, de 3 años, y su hija Méi, de 7 meses, quienes han sido un gran pilar para ella en este difícil momento. “Cuando tengo energía para levantarme por la mañana para estar con mi familia y mis amigos, y puedo trabajar con gente increíble, es realmente, por muy empalagoso que suene, cuando me levanto y estoy aquí. Ver el cielo, ver a mis hijos jugar y hablar con mis amigos es simplemente lo que necesito. Todo lo demás es un extra ”, advirtió.

Esta no es la primera vez que Munn habla sobre su enfermedad. A principios de este año, la actriz hizo referencia a su lucha durante la Gala de Mujeres del Año 2025 de TIME. Tras asegurar que se encontraba “muy bien”, la actriz detalló parte de su tratamiento. “Estoy probando diferentes medicamentos y creo que cualquiera que haya pasado por cualquier tipo de cáncer, pero en especial por el cáncer de mama, entiende que hay una ciencia detrás de determinar el mejor medicamento para cada caso”, explicó mientras admitía que “hay días buenos y días malos” en este proceso .

“Creo que antes de todo esto quería aprovechar el día, hacer cosas y tener mi lista de pendientes. Ahora mis listas son mucho más cortas. Me encanta organizar y mi casa es un desastre; no sé si es por el tratamiento contra el cáncer o porque tengo dos hijos. Ahora tengo mucha paciencia con cosas así. No me preocupa que la casa esté desordenada. Simplemente me despierto y me propongo metas alcanzables, en lugar de fijarme metas tan grandes que terminan haciéndome sentir incompleta ”, confesó sobre su secreto para sentirse satisfecha cada día.

La culpa en medio de la lucha

Cuando Olivia Munn recibió su diagnóstico, su mundo se desmoronó. Por ese entonces, la actriz estaba criando a su hijo Malcolm, de apenas un año. Su sentimiento de culpa y temor fueron algo a resolver mientras se sometía a todo tipo de tratamientos y cirugías para vencer a su enfermedad.

Munn es madre de un niño de 3 y una beba de 7 meses instagram.com/oliviamunn

“ Sentí, y aún siento, mucha culpa por haber estado enferma durante tanto tiempo y postrada en cama durante tantas cirugías . O sea, pensé que cuando superé la gran cantidad de cirugías, como las cuatro cirugías iniciales, podría recuperarme. Pero luego llegó la primera ola de medicamentos y eso me dejó sin fuerzas y fue debilitante”, relató a fines de 2024 durante una entrevista con Today.

A pesar de su situación, Munn decidió volver a ser madre de Méi, una bebita que nació hace siete meses a través de un vientre subrogado. Y la sensación de culpa por no poder estar al cien por cien volvió a repetirse. “ Me di cuenta de que estaba cansada y no estaba tanto tiempo con ellos, no podía abrazarlos tanto ni ir tanto al parque. Era realmente agotador ”, confesó.

Su marido, John Mulaney, se ha convertido en un gran pilar para Olivia Munn Richard Shotwell - Invision

Sin embargo, en esta nueva visión de la vida, la actriz ha aprendido a centrarse en lo positivo y en disfrutar cada minuto de su tiempo en familia. “Trabajo mucho con mi oncólogo para ver qué puedo hacer. Somos una familia muy pequeña, estamos muy unidos, nos divertimos mucho y nos reímos todo el tiempo. Y John es un esposo y padre increíble, así que encontramos la manera de que todo funcione a pesar de lo cansada que puedo estar todo el tiempo”, remató.