Olivia Wilde y Jason Sudeikis se unen para vengarse contra su exniñera: “Su acoso ha llegado a su fin”

Aunque nunca llegaron a casarse, la ruptura entre la actriz y directora Olivia Wilde y el actor Jason Sudeikis ha sido tapa de los medios de todo el mundo, desde que se hizo oficial a finales de 2020. E llos nunca han hablado públicamente de la situación familiar ni han dado exclusivas sobre el tema, pero esta semana todo ha estallado por los aires. Una de las exniñeras de los hijos de la pareja habló en el periódico británico Daily Mail acerca de su ruptura y, por primera vez en mucho tiempo, los actores se han puesto de acuerdo y han unido fuerzas para desmentir la información que se dijo de ellos.

“Como padres es increíblemente molesto saber que una de las antiguas niñeras de nuestros dos hijos ha hecho acusaciones tan falsas y difamatorias acerca de nosotros”, sostuvo la expareja a través de un comunicado enviado a la prensa estadounidense. “Su campaña de 18 meses de acoso contra nosotros, así como contra nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas, ha llegado a su fin. Seguiremos enfocándonos en criar y proteger a nuestros hijos con la sincera esperanza de que ahora elija dejar a nuestra familia en paz”, continúa el mensaje.

Se desconoce la identidad de la niñera de los dos hijos de Sudeikis y Wilde, Otis de ocho años y Daisy de cinco, pero está claro que es una persona muy cercana a la familia porque ha relatado en primera persona cómo vivió la ruptura y cómo el actor se enteró de la relación que mantenía su entonces todavía pareja con el cantante Harry Styles. En la entrevista explicó que Sudeikis estaba sorprendido y “desconsolado” por esa nueva relación de Wilde, y que hubo “muchas lágrimas” después de enterarse del romance.

Styles y Wilde se conocieron en el rodaje de No te preocupes, cariño, película que está dirigida por la actriz y protagonizada por el cantante. Aunque algunos medios apuntaban a que la relación entre ambos empezó mientras Wilde seguía con Sudeikis, fue la propia intérprete quien desmintió esta información en la revista Vanity Fair: “Terminó mucho antes de que yo conociera a Harry”. Sin embargo, la niñera ha afirmado que el protagonista de Ted Lasso descubrió la infidelidad gracias a un Apple Watch que contenía mensajes antiguos entre ellos.

“El lunes por la mañana [el 9 noviembre de 2020], cuando regresé de mi fin de semana libre, [Jason Sudeikis] estaba llorando mucho. No sabía lo que había pasado. Estaba hecho un desastre y gritaba: ‘[Olivia] nos ha dejado”, relató al Daily Mail la niñera. Además contó que el actor estaba tan nervioso que se tiró encima del auto de Wilde para evitar que fuera a ver a Styles. Después de eso, y siempre según la versión de la exempleada, el actor les prohibió escuchar música del exintegrante de One Direction en su casa. “Lo siento mucho por Jason porque él realmente quería que las cosas funcionaran. Lo dejó todo para ir a terapia e intentarlo de nuevo, pero no funcionó”, aseguró la mujer a la prensa.

Desde que se conoció la ruptura, tanto Sudeikis como Wilde han insistido con frecuencia en el argumento de que su separación siempre ha sido amistosa. Pero tras las numerosas polémicas que han rodeado a la expareja desde ese momento se ha demostrado que la ruptura no ha sido exactamente feliz. Hace apenas seis meses protagonizaron uno de los escándalos más sonados de la temporada. Wilde se subía al escenario del Caesars Palace’s de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) para presentar su último film cuando se acercó una mujer al escenario. En un primer momento, se pensó que todo formaba parte del guion, ya que la desconocida le entregó un sobre cerrado, Wilde lo miró rápidamente y continuó, imperturbable, con la presentación. Sin embargo, el portal especializado en cine Deadline informó horas más tarde de lo que contenía: una serie de documentos judiciales relativos al acuerdo de custodia de sus hijos enviado por el equipo legal de Sudeikis.

Aunque el intérprete negó ser conocedor de cuándo y cómo se iban a entregar esos papeles, la polémica ya estaba servida. Y ahí la distancia entre ellos se hizo aparentemente insalvable. Sin embargo ahora, casi dos años después de la ruptura, parece que han vuelto a tenderse los puentes de una relación que, hasta el momento, parecía completamente rota.

