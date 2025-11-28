En fotos: de las románticas vacaciones de Sydney Sweeney a las clases de pelea del hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie
Días de descanso, paseos, actividades recreativas y una comida solidaria en el Día de Acción de Gracias
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de ¡Estrellas en un flash!
En fotos. Del look minimalista de Cande Ruggeri y el original vestido de Agustina Casanova a la salida familiar de Chechu Bonelli
En fotos. De la curiosa salida de Britney Spears, copa en mano, al impactante look de Beyoncé en Las Vegas
En fotos: de la noche especial de Pipo Cipolatti al look con brillos de Juli Poggio y la onda rockera de Romina Ricci
Más leídas de Personajes
- 1
Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue internada nuevamente
- 2
Marianela Mirra y José Alperovich: una relación polémica que se ocultó durante años y hoy llegó al altar
- 3
Es hijo de una famosa modelo, tiene 20 años y se suma como actor al elenco de Margarita
- 4
Martín Fierro de Cable 2025: a qué hora empieza la ceremonia, quienes son los conductores y el menú elegido para los invitados