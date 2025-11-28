LA NACION

En fotos: de las románticas vacaciones de Sydney Sweeney a las clases de pelea del hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie

Días de descanso, paseos, actividades recreativas y una comida solidaria en el Día de Acción de Gracias

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sydney Sweeney fue captada por los paparazzi junto a su nuevo novio Scooter Braun
Sydney Sweeney fue captada por los paparazzi junto a su nuevo novio Scooter BraunBackgrid/The Grosby Group
En medio de una ajetreada agenda laboral con el estreno de su película Christy y el próximo lanzamiento de La asistente, donde comparte protagónico con Amanda Seyfried, la actriz Sydney Sweeney aprovechó el Día de Acción de Gracias para relajarse en los Cayos de la Florida
En medio de una ajetreada agenda laboral con el estreno de su película Christy y el próximo lanzamiento de La asistente, donde comparte protagónico con Amanda Seyfried, la actriz Sydney Sweeney aprovechó el Día de Acción de Gracias para relajarse en los Cayos de la FloridaBackgrid/The Grosby Group
Allí fue captada muy acaramelada con su nuevo novio, el polémico manager y productor musical Scooter Braun, a quien conoció a fines de junio durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia
Allí fue captada muy acaramelada con su nuevo novio, el polémico manager y productor musical Scooter Braun, a quien conoció a fines de junio durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en VeneciaBackgrid/The Grosby Group
La pareja no confirmó oficialmente su romance, pero ya se había mostrado públicamente de la mano en una cita romántica por Central Park. Ahora, entre besos y abrazos en la pileta, disfrutaron de sus primeras festividades juntos, acompañados por un grupo de amigos
La pareja no confirmó oficialmente su romance, pero ya se había mostrado públicamente de la mano en una cita romántica por Central Park. Ahora, entre besos y abrazos en la pileta, disfrutaron de sus primeras festividades juntos, acompañados por un grupo de amigos Backgrid/The Grosby Group
La actriz aprovechó para relajarse y distenderse luego de las polémicas que la tuvieron en el foco mediático este año, como la campaña publicitaria de una marca de jeans tildada de racista y el jabón edición limitada hecho con agua real de su bañera
La actriz aprovechó para relajarse y distenderse luego de las polémicas que la tuvieron en el foco mediático este año, como la campaña publicitaria de una marca de jeans tildada de racista y el jabón edición limitada hecho con agua real de su bañeraBackgrid/The Grosby Group
También hubo tiempo para algunas actividades recreativas, desde vóley hasta esquí acuático y paseos en motos de agua
También hubo tiempo para algunas actividades recreativas, desde vóley hasta esquí acuático y paseos en motos de aguaBackgrid/The Grosby Group
La actriz es fanática de los deportes acuáticos y se la vio en varias oportunidades tanto en lagos de climas fríos como en aguas tropicales
La actriz es fanática de los deportes acuáticos y se la vio en varias oportunidades tanto en lagos de climas fríos como en aguas tropicalesBackgrid/The Grosby Group
En marzo de este año, Sydney Sweeney rompió su compromiso con el empresario Jonathan Davino, con quien estuvo en pareja desde 2018. Por su parte, Scooter Braun estuvo casado con la activista sudafricana Yael Cohen, con quien tuvo tres hijos: Jagger (10), Levi (8) y Hart (6)
En marzo de este año, Sydney Sweeney rompió su compromiso con el empresario Jonathan Davino, con quien estuvo en pareja desde 2018. Por su parte, Scooter Braun estuvo casado con la activista sudafricana Yael Cohen, con quien tuvo tres hijos: Jagger (10), Levi (8) y Hart (6)Backgrid/The Grosby Group
Según dijo una fuente a la revista People, a pesar de su diferencia de edad (él tiene 44 y ella, 28) “la pareja tiene mucho en común y a ninguno de los dos le importa lo que digan los demás” respecto a su relación
Según dijo una fuente a la revista People, a pesar de su diferencia de edad (él tiene 44 y ella, 28) “la pareja tiene mucho en común y a ninguno de los dos le importa lo que digan los demás” respecto a su relaciónBackgrid/The Grosby Group
Jennifer Garner celebró Acción de Gracias como voluntaria de una organización benéfica en Los Ángeles sirviendo comida en el almuerzo benéfico anual de The Midnight Mission en Skid Row. “Hacen un trabajo increíble no solo alimentando, sino también sirviendo a esta comunidad con amor, dignidad, respeto y con montones de puré de papas, porque de eso estoy a cargo”, dijo la actriz en un video
Jennifer Garner celebró Acción de Gracias como voluntaria de una organización benéfica en Los Ángeles sirviendo comida en el almuerzo benéfico anual de The Midnight Mission en Skid Row. “Hacen un trabajo increíble no solo alimentando, sino también sirviendo a esta comunidad con amor, dignidad, respeto y con montones de puré de papas, porque de eso estoy a cargo”, dijo la actriz en un videoBackgrid/The Grosby Group
Lookeada con un conjunto negro de top y calzas de ciclista, Kaia Gerber fue vista paseando a su mascota en Los Ángeles. La modelo e hija de Cindy Crawford optó por un calzado cómodo de zapatillas blancas, y complementó su outfit con una gorra de estampado camuflaje y lentes de sol
Lookeada con un conjunto negro de top y calzas de ciclista, Kaia Gerber fue vista paseando a su mascota en Los Ángeles. La modelo e hija de Cindy Crawford optó por un calzado cómodo de zapatillas blancas, y complementó su outfit con una gorra de estampado camuflaje y lentes de solTIDLA-15
Knox, el hijo de 17 años de Brad Pitt y Angelina Jolie, fue captado durante una de sus prácticas de muay thai
Knox, el hijo de 17 años de Brad Pitt y Angelina Jolie, fue captado durante una de sus prácticas de muay thai/X17online.com - x17/The Grosby Group
El 12 de julio pasado, en la fecha de su cumpleaños, el hijo de los actores se consagró campeón en el evento técnico IKF Point Muay Thai, donde estuvo acompañado por su madre
El 12 de julio pasado, en la fecha de su cumpleaños, el hijo de los actores se consagró campeón en el evento técnico IKF Point Muay Thai, donde estuvo acompañado por su madre/X17online.com - x17/The Grosby Group
Olivia Wilde junto a su nuevo novio, Caspar Jopling, exmarido de la cantante británica Ellie Goulding. Ambos fueron vistos con su equipaje en mano a la salida de un hotel de lujo en Nueva York
Olivia Wilde junto a su nuevo novio, Caspar Jopling, exmarido de la cantante británica Ellie Goulding. Ambos fueron vistos con su equipaje en mano a la salida de un hotel de lujo en Nueva YorkTIDNY-13
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. La salud de Brigitte Bardot: la actriz de 91 años fue internada nuevamente
    1

    Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue internada nuevamente

  2. Marianela Mirra y José Alperovich: una relación polémica que se ocultó durante años y hoy llegó al altar
    2

    Marianela Mirra y José Alperovich: una relación polémica que se ocultó durante años y hoy llegó al altar

  3. Es hijo de una famosa modelo, tiene 20 años y se suma como actor al elenco de Margarita
    3

    Es hijo de una famosa modelo, tiene 20 años y se suma como actor al elenco de Margarita

  4. A qué hora empieza la ceremonia, quienes son los conductores y el menú elegido para los invitados
    4

    Martín Fierro de Cable 2025: a qué hora empieza la ceremonia, quienes son los conductores y el menú elegido para los invitados

Cargando banners ...