Orlando Bloom reveló cómo perdió 14 kilos para su nueva película y la dieta extrema que hizo: “Pensé que iba a morir”

Luego de confirmar su separación de Katy Perry tras nueve años juntos y una hija en común, Daisy Dove, Orlando Bloom (48) se prepara para el estreno en cines de su nueva película, The Cut, en la que interpreta a un exboxeador que, en busca de redención, se somete a un extremo entrenamiento físico para llegar al peso adecuado que le permita regresar al ring y tener una última oportunidad de pelear por el título.

Pese a su entusiasmo inicial por el desafío que le implicaba transformarse para este papel, el actor reconoció sentirse sorprendido por “el desgaste mental que conlleva este tipo de disciplina intensa”, sumado a la dieta superrestrictiva que debió seguir para perder 14 kilos en tres meses.

“La paranoia y la ansiedad eran muy reales y perturbadoras, causadas por la falta de sueño. ¡Resulta que uno no puede dormir cuando tiene hambre!”, confió Bloom a la revista People. “La restricción de agua para llegar a mi peso más bajo para las escenas finales me llevó a tener pensamientos obsesivos con la comida, soñando con lo que podría comer cuando finalmente terminara la dieta de atún y pepino”, reveló.

En ese sentido, el actor de Piratas del Caribe advirtió que el esfuerzo que hizo para el film “no es algo que se pueda intentar en casa”. De hecho, explicó que lo supervisaban semanalmente con análisis de sangre que eran controlados por un nutricionista experto, Phillip Goglia, quien lo ayudó a perder peso para el papel.

El póster de The Cut, la película para la que Orlando Bloom debió someterse a una extrema dieta y bajar 14 kilos

Un año atrás, cuando la película escrita por Justin Bull y dirigida por Sean Ellis se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Bloom había asegurado a People: “Tenía mucha hambre. Las últimas tres semanas en Londres, antes de empezar a rodar, fueron solo atún y pepino. Empezamos con mi peso más bajo, y luego aumenté durante el rodaje”.

También en aquella oportunidad había contado cómo su entonces prometida, Katy Perry, lloró al ver The Cut en la pantalla grande: “Estaba realmente conmovida. Sabía lo que me había costado”. Y recordó lo que él mismo sintió durante las grabaciones, cuando un día llegó a su casa: “Literalmente pensé que iba a morir”.

John Turturro, Caitríona Balfe y Orlando Bloom en la première de The Cut en el Festival Internacional de Cine de Toronto Anadolu - Anadolu

“En definitiva, esta es una historia sobre las luchas que todos enfrentamos y lo que se necesita para luchar contra nuestros demonios internos y encontrar la autoaceptación”, señaló Bloom sobre la ficción que protagoniza junto a Caitríona Balfe y John Turturro.

“Esta es esencialmente una película de boxeo sin boxeo real, lo que pensé que ofrecería una perspectiva increíblemente interesante del deporte”, sostuvo el director, Sean Ellis. “Espero que el público encuentre la conclusión de la película catártica, demostrando que el camino hacia la autocomprensión y el aprendizaje de pedir ayuda es más importante que cualquier victoria externa. Esta historia es, en esencia, una historia de sanación”.

La reacción de Bloom a los rumores de romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Luego de que Katy Perry fuera vista junto al exprimer ministro canadiense Justin Trudeau en una cita maratónica por Montreal, que incluyó una caminata por el parque, una comida de lujo y la visita del político a uno de los shows de la cantante, Bloom sentó posición a través de las redes sociales.

A un mes de confirmar su separación de Orlando Bloom, Katy Perry sorprendió a fines de julio al ser vista junto al exprimer ministro canadiense Justin Trudeau Backgrid/The Grosby Group

Si bien no dijo nada de manera directa, el actor se burló de los rumores de romance entre la madre de su hija y el exfuncionario al reaccionar a un divertido meme. Se trata de una publicación de Instagram del sitio de noticias satíricas The Onion, donde una imagen creada con Inteligencia Artificial mostraba a Bloom en una cita junto a Angela Merkel.

“Apenas unas semanas después de anunciar su separación con su prometida Katy Perry, el actor inglés Orlando Bloom fue fotografiado el viernes cenando con la excanciller alemana”, decía la publicación.

“Angela mantuvo a Orlando riendo toda la noche. ‘¡No podía apartar los ojos de ella!’, dijo una fuente que vio a la pareja bebiendo vino, saboreando ostras y compartiendo un delicioso pedazo de torta de chocolate en un restaurante con estrellas Michelin”, eran los detalles del falso encuentro, que aludían a lo que entonces se dijo sobre la cita de Perry con Trudeau.

Atento a las redes sociales y a sabiendas de que todos esperaban su reacción, Bloom dejó al descubierto su sentido del humor con un comentario en el que se expresó a través de tres emojis de aplausos.