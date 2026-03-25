Orlando Bloom ya no está solo: quién es la nueva conquista del actor

El amor parece haber golpeado, otra vez, la puerta de Orlando Bloom: la estrella de Hollywood de 49 años se dejó ver muy cerca de la modelo suiza Luisa Laemmel. La joven de 28 es la primera mujer con la que se lo relaciona de forma seria luego del fin de su compromiso con Katy Perry, quien blanqueó hace varios meses su amor por el político canadiense Justin Trudeau.

El protagonista de la célebre saga Piratas del Caribe disfrutó de una escapada romántica junto a su nueva conquista a Suiza, el país natal de la modelo. Los primeros días del viaje, según publicó el diario Daily Mail, la pareja se alojó en una suite de lujo en el Dolder Grand de Zurich. El actor aprovechó su paso por la ciudad para asistir a un evento promocional de Porsche. Luego, se mudaron al Hotel Bürgenstock, un complejo turístico de lujo ubicado a orillas del lago de Lucerna.

Además de disfrutar de los paisajes, descansar y pasar tiempo juntos, la pareja se reunió con algunos amigos de la modelo. Incluso, trascendió que el actor también habría conocido a algunos familiares de Laemmel.

“Orlando y Luisa llevan varios meses viéndose discretamente”, reveló una fuente cercana al actor y a la modelo al diario inglés The Sun. “Se han convertido en una auténtica familia, y Orlando incluso trajo en avión a su caniche miniatura, Biggie Smalls, para el viaje”, sumó.

Esta no es la primera vez que Bloom se deja ver con la joven suiza. En febrero de este año, la pareja fue fotografiada en la ciudad californiana de Santa Clara mientras salían del Super Bowl tomados del brazo.

Quién es la modelo que conquistó a Bloom

Luisa Laemmel nació en Zurich hace 28 años y comenzó su carrera cuando tenía 16. Fue descubierta en el concurso Elite Model Look. Desde que su imagen se hizo conocida no dejó de trabajar. Su figura fue la imagen de grandes firmas como Calvin Klein, Maybelline, Max Factor, L’Oréal y Vera Wang. Además, estudió psicología en Inglaterra, donde se licenció con honores.

Luego de vivir en París, Milán y Londres, Laemmel se mudo en 2019 a otra de las grandes capitales de la moda del mundo, Nueva York. Y si bien Bloom vive en Los Angeles, la pareja siempre encuentra la forma de reencontrarse y pasar tiempo juntos.

Luego de la aparición de las primeras postales de la pareja, los usuario de las redes sociales le dedicaron varios mensajes al nuevo romance. Uno de los comentarios más repetidos al respecto fueron los que señalaron el gran parecido de Laemmel con Miranda Kerr, exesposa del actor y madre de su primer hijo, Flynn Christopher.

Un amor que se transformó

Katy Perry y Orlando Bloom tuvieron una relación de nueve años Evan Agostini - Invision

En julio del año pasado, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron su separación. Luego de varios meses de rumores, el vínculo entre el actor y la cantante llegó a su punto final. Y si bien ambos fueron muy cuidadosos de no mencionar el tema ni protagonizar ningún tipo de fricción, finalmente fue Bloom quien durante una entrevista, habló de la ruptura.

“Hubo varios cambios en tu vida desde la última vez que estuviste aquí, ¿cómo estás al respecto?”, quiso saber el periodista de Today. “Estoy excelente, y muy agradecido. Tenemos una hija de lo más hermosa”, respondió Bloom en referencia a la pequeña Daisy, de cinco años, fruto de esa relación.

“Dump 4 ya 🤍”, escribió Bloom en un carrusel de Instagram el miércoles 9 de julio de 2025, donde compartió varias fotos con su hijo Flynn, de 14 años, fruto de su relación con Miranda Kerr, y con su hija Daisy, de 4 años, que tiene con Perry

Más adelante, el protagonista de El señor de los anillos aseguró: “Vos sabés, es como cuando dejás tu vida como hice yo en esta película, y me siento orgulloso por todo eso”. Y por último, el actor concluyó: “Nosotros estamos muy bien. Vamos a estar muy bien. No hay nada más que amor”.

En ese momento Miranda Kerr, que estuvo casada con Bloom entre 2010 y 2013, también habló de la separación entre su ex y Katy Perry. En una entrevista para el podcast The Kyle and Jackie O Show, los presentadores hablaron de la madurez de Bloom al momento de terminar sus relaciones. “Sí, la verdad es que, sobre todo cuando tienes hijos, no debería ser de otra manera. Las necesidades del niño siempre deben ser lo prioritario, y debe haber armonía”, dijo, y explicó de inmediato: “¿Sabes qué? El otro va a estar presente el resto de tu vida, porque tenés un hijo en común, así que simplemente necesitás estar en paz con él”.