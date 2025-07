Separado de Katy Perry, Orlando Bloom abraza la filosofía budista en redes sociales

Luego de poco menos de diez años juntos, Orlando Bloom y Katy Perry se separaron. Fueron muchos los rumores que circulaban sobre una posible crisis entre ambos, que fue recientemente confirmada por la revista Us Weekly. Y sumergido en su reciente soltería, Bloom recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de stories que, a la luz de la situación que atraviesa, puede que no resultan muy enigmáticas.

Instagram de Orlando Bloom Captura

En las últimas horas, la cuenta de Instagram del protagonista de Troya se convirtió en una seguidilla de frases levemente clichés, teniendo en cuenta su separación. En la primera de esas postales, él compartió la siguiente leyenda: “Cada día es un nuevo comienzo. Y lo que hacemos hoy, es lo que más importa”. A esa frase de Buda, le siguió una del filósofo budista Daisaku Ikeda, que dice: “Lo más importante es dar el primer paso. Superar con valentía un miedo pequeño, te da el coraje para vencer el siguiente”.

Instagram de Orlando Bloom Captura

Lejos de ser herméticos, ambos mensajes hablan del momento que atraviesa el actor, en el que indudablemente debe enfrentarse a una nueva etapa en la que ya no estará junto a la madre de su pequeña hija, la cantante Katy Perry.

Desde luego que estar soltero no significa que no pueda protagonizar momentos que generen algo de suspicacia, como le sucedió durante la boda de Jeff Bezos, a la que Bloom asistió con entusiasmo. Allí la vida volvió a cruzar a Orlando Bloom y a Kim Kardashian, y la postal del encuentro acaparó todas las miradas. A nueve meses de la foto que se hizo viral en donde se lo ve a él mirar embelesado los atributos de ella, la estrella de Piratas del Caribe viajó a Venecia para participar de la boda del mencionado Bezos, y al ver a la famosa empresaria e influencer no dudó en darle un cariñoso beso.

Orlando Bloom y su cruce con Kim Kardashian Backgrid UK/The Grosby Group

Fue el portal del diario Daily Mail quien compartió la noticia del nuevo cruce. Según el medio, la estrella de Hollywood se inclinó para darle a Kardashian un beso y un abrazo. Bloom lucía muy informal con una musculosa negra y un short a tono mientras ella, también de negro, ocultó su mirada detrás de unos imponentes lentes negros. Junto a la modelo estaban su hermana Khloé Kardashian y su madre, Kris Jenner.

Orlando Bloom en Venecia, durante la boda de Jeff Bezos Backgrid UK/The Grosby Group

El reencuentro de Bloom y Kardashian hizo recordar de inmediato a la foto que el año pasado se hizo viral del actor mirándole la cola a la modelo en una gala de la Semana de la Moda de Nueva York, mientras Katy Perry posaba para los flashes. El revuelo fue tal que incluso la cantante tuvo que hacer referencia al episodio: invitada al podcast de Elvis Duran, aprobó la actitud de su entonces pareja. “¿Cómo podrías no verlo? No veo la controversia", aseguró.

El viaje de Bloom a Italia para participar de la mega fiesta de casamiento del magnate con la periodista Lauren Sánchez, fue el primero que él encaró luego de su ruptura con Perry, quien se encuentra por estos días de gira por Australia.

Bloom y Perry, un final anunciado

Katy Perry y Orlando Bloom ANDREA RENAULT - AFP

Luego de varios meses de rumores y especulaciones, la revista Us Weekly confirmó que Orlando Bloom y Katy Perry le pusieron un punto final a su relación luego de nueve años juntos. “Katy y Orlando se separaron, pero mantienen una relación cordial”, confirmó en exclusiva una fuente al medio. “Ahora mismo no hay conflictos. Katy, por supuesto, está dolida, pero siente alivio por no tener que pasar por otro divorcio, pues esa fue la peor etapa de su vida”.

Según agregó otra fuente, la ruptura de la cantante y el actor era “cuestión de tiempo”. El vínculo se había vuelto tenso hace ya varios meses. La cantante, quien comparte con Bloom a la pequeña Daisy, de cuatro años, decidió refugiarse en su carrera y está enfocada, en este momento, en su gira Lifetimes. “Katy ha estado muy ocupada trabajando y suelen estar separados”, había confiado una persona cercana a la artista. “Es algo de lo que no se habla, pero ambos tienen dificultades desde hace tiempo. Todos a su alrededor lo sabían”.