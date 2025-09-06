LA NACION

Orlando Bloom habló sobre Katy Perry, luego de su divorcio: “No hay nada más que amor”

El actor de El señor de los anillos fue muy honesto al momento de hablar sobre su ex

Katy Perry y Orlando Bloom
A comienzos del julio pasado, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron su separación. Luego de varios meses de rumores, el vínculo entre el actor y la cantante llegó a su punto final. Y si bien ambos fueron muy cuidadosos de no mencionar el tema ni protagonizar ningún tipo de fricción, finalmente fue Bloom quien durante una entrevista, se animó a referirse a cómo esta su actual relación con Perry.

Katy Perry y Orlando Bloom
En el marco de una charla con Today por el lanzamiento de su nueva película, The Cut, el entrevistador le preguntó al intérprete: “Hubo varios cambios en tu vida desde la última vez que estuviste aquí, ¿cómo estás al respecto?”. Y a continuación, Bloom expresó: “Estoy excelente, y muy agradecido. Tenemos una hija de lo más hermosa”, en referencia a la pequeña Daisy, de cinco años, fruto de esa relación.

Más adelante, el protagonista de El señor de los anillos aseguró: “Vos sabés, es como cuando dejás tu vida como hice yo en esta película, y me siento orgulloso por todo eso”. Y por último, el actor concluyó: “Nosotros estamos muy bien. Vamos a estar muy bien. No hay nada más que amor”.

Orlando Bloom en The Cut, la película que protagoniza junto a Caitríona Balfe y John Turturro
En su nuevo film, Orlando interpreta a un boxeador que luego de sufrir una aplastante derrota, ve cómo su carrera colapsa indefectiblemente. Para interpretar ese rol, Bloom atravesó un gran cambio físico, y sobre ese tema confesó: “Algo que no me esperaba y que me sorprendió, y fue el desgaste mental que exige este tipo de disciplina intensa. La paranoia y la ansiedad eran muy reales y perturbadoras, luego de la falta de sueño, ¡porque realmente cuesta dormir cuando estás hambriento!”.

Por otra parte, y sobre la severa rutina de entrenamiento que debió enfrentar, él subrayó: “No es algo que les diría que intenten en sus casas. A mí me supervisaban semanalmente y me monitoreaba un experto en nutrición, que me ayudó a perder unos quince quilos aproximadamente en tres meses”.

La opinión de Miranda Kerr

Miranda Kerr, Orlando Bloom y Katy Perry
La modelo Miranda Kerr, que estuvo casada con Bloom entre 2010 y 2013, brindó su opinión sobre la separación entre su ex y Katy Perry. En una entrevista para el podcast The Kyle and Jackie O Show, los presentadores Kyle Sandilands y Jackie Henderson señalaron que el “maduro” Bloom parece romper con sus parejas “con respeto y dignidad”, asegurándose de irse en “buenos términos”. Kerr, de 42 años, coincidió y respondió: “Sí, la verdad es que, sobre todo cuando tienes hijos, no debería ser de otra manera. Las necesidades del niño siempre deben ser lo prioritario, y debe haber armonía”.

Y explicó: “¿Y sabes qué? El otro va a estar presente el resto de tu vida, porque tenés un hijo en común, así que simplemente necesitás estar en paz con él”. Kerr y Bloom son padres de Flynn, de 14 años.

“Dump 4 ya 🤍”, escribió Bloom, de 48 años, en un carrusel de Instagram el miércoles 9 de julio, donde compartió varias fotos con su hijo Flynn, de 14 años, a quien tiene con Miranda Kerr, y con su hija Daisy, de 4 años, a quien tiene con Perry
“Si tenés una animosidad con el padre o la madre de tu hijo, solo te perjudicás a vos mismo. Así que, de hecho, si perdonás, podés sentirte mejor al crear paz en tu propia vida”, indicó la modelo.

Orlando Bloom
Y refiriéndose al vínculo que la une al actor y a la cantante, Kerr reveló que estuvo junto a ellos el último fin de semana para celebrar el cumpleaños de Daisy, que fue el 26 de agosto. “Los amo a ambos. Katy y yo estábamos hablando con Orlando y nos dijeron: ‘¡Tomémonos una foto!’”, rememoró entre risas.

“Y fue bastante gracioso. Katy me envió la foto de Orlando y luego la de sus dos exparejas. Pero todos teníamos una sonrisa enorme, ¿sabés? Somos una gran familia feliz, siempre“, explicó luego. A su vez, Kerr describió a Perry como “una persona increíble” y reiteró: “La adoro. Y a él, obviamente”.

