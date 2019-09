El actor se refirió al episodio que vivió en un restaurante de San Luis y al apoyo de su hija Fuente: Archivo

Osvaldo Laport habló por primera vez luego del episodio que vivió en un restaurante en San Luis, donde se habría ido sin pagar y la dueña hizo una denuncia por maltrato. El actor, que acaba de estrena Un susurro de alas, en El Método Kairós -todos los miércoles a las 21-, dio su punto de vista en Intrusos, por América.

"Hoy estoy más calmo. Dejé todo en manos de la Justicia. Había antecedentes con esa gente y lo tiene mi abogado. La verdad es que me sorprendió el acompañamiento del público; me conocen desde hace años y saben quién soy", señaló Laport.

A Osvaldo lo emocionó mucho también el apoyo de su hija Jazmín en las redes sociales. "Lo que me sorprendió no es el apoyo de Jazmín sino que la gente en la calle me gritaba: idola Jazmín. Y eso emociona. Todo es una gran injusticia. Estuve en el lugar equivocado, y no solo, sino con cuatro amigos que también lo padecieron".

Si bien no hizo un relato de lo sucedido esa noche en el restaurante, señaló: "Evidentemente tenía que padecer eso para seguir creciendo como individuo. No me gusta confrontar y por eso no hice la denuncia. Fue un episodio muy brutal. Y también algunos medios de prensa que acompañaron sin saber ni tener en cuenta los antecedentes de las personas. Primero hay que averiguar antes de poner un titulo y señalar. Eso es lo que puede hacer gente que está enferma", finalizó.

Si bien el actor decidió mantener silencio hasta ahora, se había referido al hecho hace muy poco tiempo: "Estoy bien, enfrentando a la vida, como siempre lo hice, trabajando, con muchas actividades y compromisos. Obviamente con la cabeza estallada, tratando de entender toda esta brutalidad y acompañando al entorno afectivo, mi mujer y mi hija. Quiero aclarar que no hay ninguna denuncia por violencia de género porque no existió. Obviamente, estoy a disposición de la Justicia, no solamente para aclarar esto sino para accionar contra estas personas y las que han atentado contra mi patrimonio personal. Estoy hablando como hombre, individuo y artista. Por mi filosofía de vida no puedo enfrentarme con almas tan brutales".

Alejandra Camargo, la propietaria del restaurante de San Luis, había dicho sobre el episodio: "Vino a tomar y comer algo, se sacó fotos en el lugar y en el momento de pagar la cuenta, no quiso hacerlo. Le dijimos que no hacíamos canje y que ya le habíamos hecho un descuento. Pero Laport le dijo al mozo: Si hay alguien que tenga huevos que venga a cobrarme la cuenta o si no que venga Alejandra. Entonces fui, pregunté qué pasaba y me contestó que se había sacado fotos y que con eso ya estaba todo pago. En un momento dado, me tomó del brazo y me dijo: Yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta porque tengo los huevos bien grandes. Me dejó helada".