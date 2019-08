Osvaldo Laport fue denunciado por una empresaria gastronómica de la ciudad de San Luis por violencia y por retirarse de su retobar sin pagar la cuenta Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 13:20

Una mujer, dueña de un restobar de la ciudad de San Luis, denunció que Osvaldo Laport la agredió y se retiró del lugar sin abonar la cuenta de lo que habían consumido.

El actor se encontraba en la capital de la provincia puntana y, tras la función de la obra Rotos de amor -en la que comparte elenco con Matías Scarvaci, Pepe Soriano y Hugo Arana-, llegó hasta el local Española Way con sus compañeros, dónde habría protagonizado un escándalo que terminó en denuncia policial.

"Me tomó del brazo y me dijo: 'Tengo los huevos bien grandes. No voy a pagar la cuenta'", contó la empresaria gastronómica Alejandra Camargo, quien se comunicó vía Skype con el programa Los ángeles de la mañana, acompañada de su abogado.

Según consta en la denuncia policial que Ángel de Brito leyó al aire minutos antes de hablar con Camargo, el actor llegó al restó con el grupo y pidieron tomar cognac y whisky de primeras marcas. "Lo llevamos a un sector más cómodo. El local estaba lleno. Y tipo 4.20 de la mañana uno de los mozos me dice que Laport pedía descuento. Lo analizamos con mi marido y autorizamos un descuento", explicó la mujer.

Pero no todo salió según lo esperado: "El mozo vuelve y nos dice que Laport pedía canje porque la presencia de él valía, se había sacado fotos y que no quería pagar. Entonces le dije al mozo que le conteste que lo tendríamos que haber hablado antes". Después de que el actor siguiera con la negativa, ella se acercó hasta la mesa para hablar con él y solucionar el inconveniente. Según consignó en la denuncia, el monto de la cuenta ascendía a 3500 pesos.

"Le expliqué que nosotros no hacemos canje, que ya le habíamos hecho un descuento. Pero se negó, y ahí fue cuando me tomó del brazo", contó. Además, Camargo agregó que después la discusión siguió con su marido, que como no quisieron pagar los tuvieron que sacar por medio de el personal de seguridad y que tras el escándalo hoy hizo la denuncia policial, que será ratificada en la fiscalía.

"Me sorprendió que el resto de la gente que lo acompañaba no dijo nada y dejaron que actuara así", señaló la propietaria del local, al tiempo que indicó que tiene el registro de las cámaras de seguridad del lugar como prueba.

Si bien el actor no se refirió al incidente, desde su entono laboral no lo negaron, pero aseguraron que a Laport los dueños del lugar le habían pedido una foto para subir en las redes sociales del restó y que por eso él había sugerido la posibilidad de pautar un canje.