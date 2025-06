Ova Sabatini hizo una profunda reflexión por sus 60 años y lamentó la ausencia de su hermana

El 8 de junio Osvaldo Sabatini cumplió 60 años y viajó a Miami para celebrarlo en familia. Sin embargo, una ausencia llamó la atención: del festejo no fue parte su hermana Gabriela. Con una profunda reflexión que compartió en sus redes sociales, el empresario se mostró feliz y agradecido por el cariño que recibió, pero también dejó en claro que la herida que carga desde que se distanció de la extenista sigue abierta.

“¡60 años! Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”, escribió Sabatini en su cuenta de Instagram junto a una foto de él. La referencia es clara: Gabriela Sabatini no se unió al resto de la familia para el nuevo aniversario de su hermano mayor. Esa no fue la única referencia velada que hizo Sabatini sobre el asunto: a lo largo de sus palabras habló de los momentos difíciles que tuvo que atravesar, y de cómo está hoy.

Ova Sabatini cumplió 60 años y compartió una reflexión en Instagram @fulopcatherine y @ovasabatini

“He vivido, sentido, aprendido. Llevo un camino lleno de aciertos y de errores. De comienzos, pausas y renacimientos. Pasaron personas que me han marcado, momentos que han dejado huella. Estuve triste... y está bien. No hay que estar fuerte todo el tiempo. La tristeza es una emoción legítima que habla de vos, de lo que te importa, de lo que dolió, de lo que tuviste que procesar”, analizó.

“Sentir es de fuertes. Honro lo vivido y miro con ternura a quien fui. Hoy siento gran amor por los que me quieren. Para ellos estoy, para ellos soy. Gracias a los que me acompañan. Mi familia, mis muchos amigos. ¡Los amo! Y en especial a mis tres grandes amores, que son mi inspiración de todos los días: Cathy, Ori y Titi”, cerró.

“Te amo”, reaccionó Tiziana junto a un corazón rojo. “Feliz cumple al que nos ama y nos cuida siempre”, completó su mensaje la joven que se dedica al diseño gráfico. “Mi amor bello, ¡feliz cumpleaños! ¡Eres la mejor persona que conozco, que tu vida sea muy feliz y te bendiga como hasta ahora, rodeado de tu familia que construiste y todos tus seres queridos! Que seas muy feliz”, agregó Catherine Fulop.

El posteo de Catherine y la foto de Gabriela

Ova Sabatini cumplió 60 años y su mujer, Catherine Fulop le armó un festejo a su medida

Osvaldo Sabatini rodeado de sus grandes amores: su mujer Catherine Fulop, sus hijas Oriana y Tiziana y su yerno, Paulo Dybala

La familia Sabatini festejó el cumpleaños del patriarca en un departamento de Miami. Según las fotos que compartió la actriz y conductora, además de Catherine y Tiziana, viajaron desde Italia Oriana y Paulo Dybala. También fueron parte del festejo varios amigos del empresario y sus parejas. Sin embargo, lo más llamativo del posteo de la actriz fue el video que armó para celebrar la vida de su marido, en donde decidió incluir la figura de Gabriela Sabatini en dos fotos, donde se la ve feliz junto a su hermano.

El cumpleañero posó junto a los hombres invitados al festejo

Las declaraciones de Ova sobre su hermana

Si bien el conflicto familiar no es nuevo, el casamiento de Oriana con Dybala volvió a poner el tema sobre la mesa: la extenista no asistió a la gran boda y abrió la puerta a los comentarios. Seis meses después del evento, Ova rompió el silencio en un móvil para la televisión. “Situaciones de familia que son muy tristes. Yo espero que se resuelvan rápido porque a mí me gusta la familia unida siempre”, expresó Ova ante la consulta del cronista de Intrusos. “Cada uno tiene sus tiempos y hay que respetarlos”, agregó.

Cuando le preguntaron si estaba en contacto con la tenista, Sabatini se limitó a decir: “Yo estoy siempre. Yo nací y estoy programado para cuidar a la gente que quiero. Así lo hago con mis hijas, con mi esposa; lo hice con mis padres, con mi hermana”. Por último, en relación con los motivos del distanciamiento, dejó en claro que no iba a hablar sobre eso, pero advirtió que “el noventa y ocho por ciento” de las cosas que se dicen, no son así.

Osvaldo y Gabriela Sabatini antes del distanciamiento instagram.com/ovasabatini

La palabra de Oriana

En marzo de este año, Oriana pasó por el streaming de Bondi y habló con Ángel de Brito sobre la ausencia de su tía en su boda. “Cuando fue tu casamiento, obviamente fue noticia que no vino Gaby”, comentó el conductor, pero la cantante lo interrumpió: ¿Te puedo corregir algo que dijiste? Es mentira que no le mandé la invitación, algo así dijiste, ¿no?“.

“No sabés ni lo que dije. Me estás corrigiendo y no sabés lo que dije”, retrucó de Brito. “Como que le habías mandado el ‘save the date’ pero no la llamaste y le dijiste: ‘che, tía, vení‘“, le explicó. A partir de esto, Oriana hizo un comentario que no pasó inadvertido: ”¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual? Le mandé el mensaje personalizado que le mandé a mi familia. Después al resto de la gente obviamente le mandé una lista de difusión".

Tras el faltazo a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la cantante rompió el silencio (Fuente: Instagram/@sabatinigaby)

La influencer amagó con mostrar el mensaje que le mandó a su tía antes de su casamiento, pero finalmente prefirió no hacerlo. Sin embargo, demostró una actitud categórica respecto al tema. “Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así“, sostuvo. Esto fue a partir de que trascendió que la pelea entre los Sabatini pudo haber sido presuntamente por cuestiones económicas.

“Yo pregunté muchas veces qué pasaba, pero bueno...”, comentó Oriana, quien dio a entender que no sabe del todo los motivos de la disputa. A su vez, sostuvo que era “una lástima” que estuvieran todos peleados y que le gustaría que se reconciliaran.