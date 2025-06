Cóctel de noticias. El sueño cumplido de Pampita en Londres, el viaje de Verón a Italia y el “volver a ser chico” de Araceli González

UN VIAJE A LA INFANCIA

La primera vez que Araceli González visitó Disneyworld, su hija Florencia tenía 5 años. Treinta años después, Ara organizó el mismo viaje, pero esta vez en compañía de toda su familia: su marido Fabián Mazzei y sus dos hijos. También fueron de la partida el nuevo novio de Flor, Santiago Slapak, y la novia de Tomás, Lucía Angelucci. El primer día –cuando aún no habían llegado ni Florencia ni Santiago– y a pesar de la lluvia, aprovecharon para recorrer Epcot. Cuando estuvo el team completo, los seis se divirtieron como chicos en Magic Kingdom y en Animal Kingdom, donde se animaron a la vertiginosa montaña rusa Expedition Everest. “No hay edad para despertar y recordar que hay un niño dentro nuestro”, escribió Araceli en su Instagram junto a divertidas y emotivas fotos de sus vacaciones.

La foto que no puede faltar con el famoso castillo de Cenicienta como telón de fondo.

Durante el desayuno, Araceli posa con Minnie.

Florencia y su novio Santiago Slapak, ex futbolista y fotógrafo.

VOLVER A ITALIA

En su paso por el fútbol europeo, ganó el Scudetto con la Lazio y el Inter de Milán y una Copa de la UEFA con el Parma. Por eso, Italia tiene un lugar destacado en el corazón de Juan Sebastián Verón. El ex futbolista viajó con su mujer Valentina Martin y su hija Mila, que nació en enero de este año, y aprovecharon para recorrer Milán y hacerse una escapada hasta Lago Di Como.

con la Catedral de Milán a sus espaldas, Juan Sebastián posa con su mujer Valentina y su beba Mila, de cuatro meses.

Verón y Valentina se conocieron a través de amigos en común y se casaron en septiembre de 2023.

El ex futbolista, con su hija en brazos, recorre la fabulosa galería Vittorio Emanuele II, donde se encuentran las firmas de moda más top.

Después del disfrute en familia, llegó la alegría deportiva porque la “Brujita” se dio cita en el estadio Ennio Tardini, de Parma, donde se calzó la camiseta para jugar el partido conocido como Operazione Nostalgia. El actual presidente de Estudiantes hizo equipo junto a otras antiguas glorias del fútbol de Italia, se dio el gusto de marcar un verdadero golazo y fue ovacionado.

Antes del partido en Parma, con Adriano Imperador, Fabio Galante, Javier Zanetti y Francesco Totti.

SU AMOR POR EL BALLET

Su pasión por la danza viene desde chica. Estudió muchos años en General Acha, su ciudad natal en La Pampa. También soñó con entrar al teatro Colón, pero la vida la llevó por otros caminos. Durante su reciente viaje a Londres para encontrarse con su novio Martín Pepa, Carolina Ardohain pudo cumplir otro sueño: visitar el Royal Ballet de la mano de la argentina Marianela Núñez. “¡Gracias, Nela querida, por esta invitación! ¡Te admiro desde lo más profundo de mi alma y verte bailar en este ensayo es un regalo muy preciado y una alegría inmensa para mí!”, escribió Pampita en su Instagram. De regalo, le dio a Marianela una camiseta con el 10 de Messi del Inter de Miami, que la bailarina recibió con felicidad.

Pampita posa con Marianela y el bailarín italiano Roberto Bolle.

Una selfie para el recuerdo de su paso por el Royal Ballet.

LOS 60 DE OVA SABATINI

Además de su mujer Catherine Fulop, sus hijas Oriana y Tiziana y su yerno Paulo Dybala, Ova Sabatini celebró los 60 rodeado de amigos en Miami. Hubo riquísimos platos y, a la hora de las velitas, dos delicias dulces: una pavlova de frutillas y una torta con el escudo de River Plate, su club. El cumpleaños sirvió de excusa para que Ova hiciera un balance de su vida: “¡60 años! Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”, afirmó. Y rápidamente, muchos sintieron que era en alusión a su hermana Gabriela. “Honro lo vivido y miro con ternura a quien fui. Hoy siento gran amor por los que me quieren. Para ellos estoy, para ellos soy. Gracias a los que me acompañan. Mi familia, mis muchos amigos. ¡Los amo! Y en especial a mis tres grandes amores, que son mi inspiración de todos los días: Cathy, Ori y Titi”.

Paulo, Cathy, Oriana y Tiziana rodean de amor al cumpleañero para la foto.